Palmeiras 'desfigurado' enfrenta lanterna Chapecoense para confirmar boa fase antes da Copa
Por Marcos Antomil
O Palmeiras que será visto em campo neste domingo, às 16h, no Nubank Parque, terá uma escalação completamente alterada em comparação ao time titular. Diante das convocações para a Copa do Mundo e de suspensões, o técnico Abel Ferreira será obrigado a levar a campo uma equipe desfigurada para enfrentar a Chapecoense, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Flaco López, Gustavo Gómez, Ramón Sosa, Mauricio, Jhon Arias, Emi Martínez e Piquerez já devem estar à disposição de suas seleções. Carlos Miguel, Agustín Giay e Andreas Pereira estão suspensos pelo terceiro cartão amarelo.
"Faltou sensibilidade, mesmo que os clubes tenham responsabilidade. Precisávamos ajustar isso ou cria-se uma regra se não pudéssemos adiar a rodada toda. Clubes e CBF precisam chegar a um bom senso, estamos interferindo de forma direta no desfecho da competição", lamentou Abel Ferreira.
Dessa forma, muitos suplentes ganharão minutagem e terão a obrigação de ajudar o Palmeiras a somar pontos importantes para a disputa do título do Brasileirão. O time paulista lidera o torneio com 38 pontos e tem Flamengo e Fluminense como principais concorrentes.
Do outro lado, a Chapecoense é a lanterna com somente nove pontos e uma vitória. A equipe catarinense demitiu o treinador Fábio Matias e ainda busca um novo comandante que terá a missão de mudar o destino na pausa de mais de 50 dias para a Copa do Mundo.
FICHA TÉCNICA
PALMEIRAS X CHAPECOENSE
PALMEIRAS - Marcelo Lomba; Khellven, Bruno Fuchs (Koné), Murilo e Arthur; Marlon Freitas, Lucas Evangelista, Felipe Anderson e Allan; Belé e Luighi. Técnico: Abel Ferreira.
CHAPECOENSE - Anderson; Everton, Bruno Leonardo, João Paulo e Bruno Pacheco; Rafael Cavalheira, Vinícius Balieiro e Jean Carlos; Ênio, Bolasie e Marcinho. Técnico: Celso Rodrigues (interino).
ÁRBITRO - Felipe Fernandes de Lima (MG).
HORÁRIO - 16h.
LOCAL - Nubank Parque, em São Paulo (SP).