Palmeiras bate Chapecoense com gol de Paulinho, anulação polêmica e pênalti perdido
Allan foi expulso e o alviverde jogou mais de 45 minutos com um a menos; no fim, um gol da Chapecoense foi anulado pelo árbitro, que teve uma atuação contestada
Foram mais de 45 minutos com apenas 10 jogadores em campo. Um time montado sem oito de seus titulares. Ainda assim, o Palmeiras foi valente e contou com a estrela de Paulinho para derrotar a lanterna Chapecoense por 1 a 0, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Nubank Parque.
Completamente desfigurado, o Palmeiras fazia um jogo consistente e tinha em Allan seu principal nome até que o jogador foi expulso no fim do primeiro tempo. A entrada de Paulinho na segunda parte foi providencial para a equipe sair de campo com uma vitória com requintes de crueldade dados o erro na cobrança de pênalti e a anulação de um gol da Chapecoense no acréscimo pelo árbitro central, que teve uma atuação contestada.
O resultado deixou o Palmeiras com 41 pontos, sete a mais que o vice-líder Flamengo. Já a Chapecoense permanece na última colocação do torneio, com somente nove pontos.
Agora haverá pausa de mais de 50 dias sem jogos dos times brasileiros por causa da Copa do Mundo. O Palmeiras ainda não divulgou oficialmente seu calendário de atividades para esse período e se fará algum amistoso. A 19ª rodada será disputada entre os dias 22 e 23 de julho, com os palmeirenses visitando o Coritiba, enquanto a Chapecoense recebe o Flamengo.
Desde os primeiros minutos, Allan se mostrou o jogador mais proativo do Palmeiras. A maioria dos lances era tramada pelo lado direito do ataque para encontrar o jovem. O time de Chapecó apostou no desentrosamento da equipe da casa para tentar achar falhas, especialmente, na saída de bola do campo de defesa.
Depois dos 15 minutos, o Palmeiras se tornou mais ofensivos e passou a rondar a área da Chapecoense com maior frequência. No entanto, ainda faltavam finalizações em direção ao gol. O time mandante circulava a bola até chegar a uma das pontas para, então, tomar alguma decisão equivocada no último passe e impedir a conclusão.
A arbitragem tampouco contribuía para a fluência do jogo, marcando faltas simples e deixando de anotar outras, gerando reclamações. Uma dessas contestações foi feita por Abel Ferreira, que recebeu cartão amarelo e está fora do jogo na volta da Copa.
Allan continuou como o escape criativo do Palmeiras, com arrancadas, dribles e finalizações, ainda que fracas ou imprecisas. Até que os 43 minutos, ele cometeu uma falta, pisando no tornozelo de Giovanni Augusto. O juiz, então, aplicou cartão vermelho direto para o atleta palmeirense.
Com um a menos em campo, o Palmeiras voltou para o segundo tempo com Riquelme Fillipi no lugar de Luís Pacheco. Abel apostou em manter o time fortalecido no ataque e se desfazer de um volante
Felipe Anderson tentou assumir um protagonismo no meio-de-campo, mas faltava um algo mais. Abel, então, sacou Luighi e colocou Paulinho. A decisão foi comemorada pelos torcedores.
A alteração surtiu efeito. Aos 20 minutos, Paulinho passou pela marcação, saiu na cara do goleiro e tocou para colocar o Palmeiras em vantagem.
Atrás no placar, a Chapecoense se lançou ao ataque. Tentou finalizações de média distância e também cruzamentos. Abel, então, buscou aumentar a presença defensiva e a altura do time, com a entrada do zagueiro Benedetti na vaga do meia Felipe Anderson.
Os visitantes pressionaram na reta final da partida. O conjunto de Chapecó arriscou mais e se postou em campo, valorizando a posse de bola, e tentando pegar o goleiro Marcelo Lomba desprevenido.
No apagar das luzes, em mais uma tentativa de bola aérea, a bola sobrou para Ítalo, que enfiou a pé na bola e balançou a rede. O lance foi checado pelo VAR, mas o árbitro quis conferir no monitor e anulou o gol por falta em Murilo.
Quando o jogo parecia acabar, o árbitro foi aconselhado a ir novamente ao monitor rever um lance que poderia ser pênalti. O juiz marcou uma falta em cima da linha de Khellven e deu a penalidade máxima. Já aos 63 minutos, Bolasie bateu e mandou no travessão.
PALMEIRAS 1 x 0 CHAPECOENSE
PALMEIRAS: Marcelo Lomba; Khellven, Bruno Fuchs, Murilo e Arthur (Jefté); Marlon Freitas, Luís Pacheco (Riquelme Fillipi), Lucas Evangelista (Larson); Felipe Anderson (Benedetti), Allan e Luighi (Paulinho). Técnico: Abel Ferreira.
CHAPECOENSE: Anderson; Everton (Neto Pessoa), Bruno Leonardo (Vinicius), João Paulo e Bruno Pacheco; Camilo, Rafael Carvalheira e Giovanni Augusto (Jean Carlos); Bolasie, Ênio (Rubens) e Marcinho (Ítalo). Técnico: Celso Rodrigues (interino)
GOL: Paulinho, aos 20 minutos do 2º tempo.
CARTÕES AMARELOS: Luís Pacheco, Abel Ferreira e Ítalo.
CARTÃO VERMELHO: Allan.
ÁRBITRO: Felipe Fernandes de Lima (MG).
PÚBLICO: 36.543 torcedores.
RENDA: R$ 2.981.296,76.
LOCAL: Nubank Parque, em São Paulo.