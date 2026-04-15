O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou, em entrevista, que o técnico da seleção brasileira, o italiano Carlo Ancelotti, perguntou a ele se o atacante Neymar, do Santos, deveria ir para a Copa do Mundo deste ano.

Lula concedeu uma entrevista, nesta terça-feira (14), à TV 247, em parceira com Revista Fórum e DCM. Ao final da conversa, em tom descontraído, foi perguntado ao presidente sobre a presença do jogador na seleção.

Em resposta, Lula afirmou que conversou com o técnico Carlo Ancelotti e que o jogador foi assunto. "Eu tive a chance de conversar com o Ancelotti, e o Ancelotti perguntou para mim: 'Você acha que o Neymar deve ser convocado?'. E eu falei: 'Olha Ancelotti, se ele estiver fisicamente preparado, ele tem futebol'. É preciso saber se ele quer. Se ele quiser, ele tem de ser profissional".

O presidente ainda disse que o jogador pode ter como espelho outros craques do futebol, no que diz respeito à preparação. "Ele pode se espelhar no Cristiano Ronaldo, ele pode se espelhar no Messi, e ele vai para a seleção porque é novo ainda. Mas ele não pode querer ir pelo nome, ele tem de querer ir pelo futebol", afirmou.

A convocação oficial para a Copa do Mundo acontece no dia 18 de maio e deve conter 26 jogadores.