Novorizontino tenta voltar à liderança hoje no Paraná

A 17ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro reserva um dos confrontos mais importantes do fim de semana. Neste domingo, 12, às 11 horas, o Novorizontino vai até Ponta Grossa, no Paraná, para buscar mais três pontos fundamentais para a sequência da competição diante do Operário no Estádio Germano Kruger, em um duelo que pode provocar mudanças significativas na parte de cima.

O Aurinegro chega para a partida ocupando a 3ª colocação, com 30 pontos conquistados, enquanto o Fantasma aparece logo atrás, na 6ª posição, com 28 pontos, apenas dois a menos que o time do técnico Enderson Moreira. A proximidade entre as equipes aumenta ainda mais a importância do confronto, que pode ser considerado um verdadeiro “jogo de seis pontos”.

Uma vitória do Tigre do Vale não apenas consolidaria a equipe no grupo de acesso à Série A, como também poderia valer a liderança da competição. Isso porque o Criciúma, atual líder da Série B, já entrou em campo na rodada, venceu a Ponte Preta na última quarta-feira, 8, jogando em Campinas, e soma 33 pontos. Caso o Novorizontino vença o Operário, chegará à mesma pontuação e assumirá a primeira colocação pelos critérios de desempate, na ocasião, por ter o melhor saldo de gols.

O time embala uma sequência de 10 jogos sem derrota na competição, sendo seis vitórias e quatro empates. Maykon Jesus falou sobre o desafio do Tigre neste final de semana. “A gente aproveitou a semana para treinar alguns detalhes que estavam faltando, a gente sabe da importância do jogo, é um jogo de seis pontos, o Operário também é um time que está brigando ali em cima na tabela, então independente se o jogo é dentro ou fora de casa a gente vai propor o nosso estilo de jogo que é treinado todos os dias”, disse.

(Colaborou Caio Santana)