Novorizontino sai atrás, busca a virada, mas cede o empate nos acréscimos

O Grêmio Novorizontino ficou muito próximo da vitória diante do Avaí, na noite deste domingo, 3, no Estádio da Ressacada, em Florianópolis, mas acabou cedendo o empate nos acréscimos, somando um ponto no confronto pela 7ª rodada do Brasileirão B 2026. O duelo cheio de emoções, com direito a expulsões, terminou em 3 a 3. Robson, Rômulo e Léo Naldi marcaram para o Tigre, que chegou aos 9 pontos na tabela de classificação.

No início da partida, um lance assustou o torcedor do Tigre, quando César Augusto saiu do gol para afastar a bola de cabeça e acabou se chocando com o zagueiro Patrick. Ele caiu no gramado e teve de ser substituído pelo prata da casa Alemão. Em seguida, o Avaí abriu o placar com Luiz Henrique.

Depois, Walace França recebeu cartão vermelho direto por atingir o zagueiro Alemão com o pé alto. Porém, minutos depois Matheus Bianqui levou o segundo amarelo por falta e os times ficaram com a mesma quantidade de jogadores em campo. O primeiro tempo ficou mesmo com a vantagem do time catarinense.

Na etapa final, o Tigre voltou com Juninho no lugar de Tavinho e pressionou o rival até buscar a virada. Primeiro, Alemão na direita acertou belo passe nas costas da zaga para Rômulo buscar o espaço e servir no meio da grande área para Robson marcar, 1 a 1. Em passe de Robson, Alemão quase fez a virada, que viria logo em seguido. Alemão lançou Juninho que dominou invadindo a área, carregou e tocou rasteiro, cruzado, para Rômulo fazer 2 a 1.

Rafael Bilu tornou a empatar a partida aos 45 minutos. Porém, em outra arrancada de Juninho ele foi parado na grande área com penalidade, marcada por Wagner do Nascimento Magalhães após consultar o VAR. Léo Naldi bateu com categoria e estava dando a vitória pro Novorizontino aos 101 minutos de jogo. Três minutos depois, com o tempo de acréscimo já estourado, o Avaí marcou com Paulo Vitor e o jogo ficou em 3 a 3.

O Novorizontino volta a campo no próximo domingo, às 19h30, quando recebe o Botafogo, no Estádio Jorge Ismael de Biasi.