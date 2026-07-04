Novorizontino recebe o Atlético-GO pela Série B

O Novorizontino volta a campo neste sábado, 04, às 16 horas, para mais um importante compromisso pelo Campeonato Brasileiro da Série B. No Estádio Jorge Ismael de Biasi, o Jorjão, a equipe comandada pelo técnico Enderson Moreira recebe o Atlético Goianiense, em duelo válido pela 16ª rodada da competição.

Vivendo um bom momento na temporada, o Tigre ocupa a 3ª colocação na tabela, com 27 pontos conquistados, e entra em campo de olho em mais um resultado positivo para permanecer entre os primeiros colocados e fortalecer a campanha em busca do acesso à Série A. Do outro lado, o Atlético-GO tenta se aproximar da parte de cima da classificação. O clube goiano aparece na 12ª posição, com 21 pontos, e vê a partida como uma oportunidade para reduzir a distância para o grupo que disputa as primeiras colocações da Série B.

O Tigre do Vale aposta no bom desempenho como mandante para conquistar mais três pontos, já que tem demonstrado equilíbrio entre defesa e ataque ao longo da competição, características que a colocam entre os principais candidatos ao acesso nesta temporada. A partida diante do Dragão promete equilíbrio, que apesar de ocupar uma posição intermediária, segue próximo do pelotão de frente e sabe da importância de somar pontos fora de casa. (Colaborou Caio Santana)