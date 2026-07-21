Novorizontino recebe Criciúma

O Novorizontino recebe o Criciúma nesta terça-feira, 21, às 19h30, no estádio Jorge Ismael de Biasi, em confronto válido pela 19ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A partida marca o encerramento do primeiro turno da competição nacional e coloca frente a frente duas equipes que brigam na parte de cima da tabela de classificação.

Sob o comando do técnico Enderson Moreira, o Tigre do Vale ocupa a 6ª colocação, com 30 pontos conquistados, e busca um resultado positivo diante de sua torcida para seguir firme na disputa por uma vaga no G-2 da Série B.

Do outro lado, o Criciúma chega embalado pela liderança do campeonato, a equipe catarinense soma 36 pontos e tenta manter a boa campanha para ampliar a vantagem sobre os concorrentes diretos na luta pelo acesso à Série A do Brasileirão.

(Colaborou Caio Santana)