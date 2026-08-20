Novorizontino joga para entrar no G6

O Novorizontino recebe o América-MG nesta quinta-feira, 20, às 20h30, no Estádio Jorge Ismael de Biasi, o Jorjão, pela 23ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Vivendo situações distintas, as duas equipes entram em campo pressionadas pela necessidade de somar pontos importantes visando a sequência da competição.

O Tigre do Vale iniciou a rodada na 7ª colocação, com 34 pontos conquistados, e busca uma vitória diante da torcida para se aproximar das primeiras posições e manter vivo o objetivo de brigar pelo acesso à elite do futebol nacional.

Do outro lado, o América-MG chega ao Jorjão em uma situação delicada, já que começou a rodada ocupando a 19ª colocação com apenas 11 pontos, e busca iniciar uma reação para evitar o rebaixamento para a Série C. Em 22 jogos, a equipe mineira conquistou somente duas vitórias, além de cinco empates e quinze derrotas.

Para o Tigre, atuar no Jorjão pode representar uma oportunidade de transformar o mando de campo em três pontos e reforçar a chance de acesso. Já para o Coelho, pontuar fora de casa é fundamental para iniciar uma recuperação na competição.

(Colaborou Caio Santana)