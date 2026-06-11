Novorizontino goleia o Goiás e assume o 5º lugar da Série B
Robson, duas vezes, Rômulo de pênalti e Vinícius Paiva marcaram para a equipe de Novo Horizonte
Em confronto direto, o Grêmio Novorizontino goleou o Goiás por 4 a 0 na noite desta quarta-feira, 10, no Estádio da Serrinha, em Goiânia, pela 12ª rodada do Brasileirão B. Robson, duas vezes, Rômulo de pênalti e Vinícius Paiva marcaram para a equipe de Novo Horizonte. Assim, o Tigre chegou a 20 pontos e pulou para a 5ª posição. O Goiás segue 17 e caiu para o 10º lugar.
O Goiás começou tendo oportunidades de abrir o placar, principalmente com Anselmo Ramon e Lucas Lima, mas parou no goleiro Jordi. Aos poucos, o Novorizontino foi entrando no jogo e se mostrou mais eficiente na conclusão. Aos 31 minutos, após contra-ataque fulminante, Rômulo cruzou para Robson, que desviou e fez para a equipe paulista, 1 a 0.
Após o intervalo, o Novorizontino não perdoou, foi eficaz e liquidou a fatura. Ampliou logo aos 10 minutos, mais uma vez com Robson, desta vez completando a assistência de Castrillón. Aos 24, Rômulo converteu pênalti sofrido por Robson e fez 3 a 0. A equipe Aurinegra continuou empilhando chances e chegou ao quarto gol com Vinícius Paiva em bonito chute da entrada da área, aos 30. Carlão ainda quase fez o quinto, aos 38, mas Lucas Ribeiro salvou em cima da linha.