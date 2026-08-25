Novorizontino goleia o Athletic e chega a 40 pontos na Série B
Tigre do Vale faz partida dominante contra mineiros, marca com Nicolas Careca, Robson, Matheus Bianqui e Luís Oyama e segue na corrida pelo acesso ao Brasileirão 2027; na sexta, Aurinegro recebe o Sport
O Grêmio Novorizontino conquistou uma vitória fora de casa pela Série B do Campeonato Brasileiro. Na noite desta segunda-feira (24), o Tigre do Vale goleou o Athletic por 4 a 1, na Arena Sicredi, em São João Del Rei, pela 24ª rodada da competição, chegando aos 40 pontos na 4ª colocação da classificação. Nicolas Careca no primeiro tempo, Robson, Matheus Bianqui e Luís Oyama, no segundo, marcaram os gols do Aurinegro. O Tigre passa a ter o melhor ataque da competição, com 39 gols marcados em 24 rodadas.
Mesmo fora de casa, o Aurinegro começou a partida buscando o ataque e criou sua primeira oportunidade logo aos 21 segundos, quando Robson finalizou e parou na defesa de Luan Polli. O Tigre do Vale controlava melhor as ações ofensivas e conseguiu abrir o placar aos 13 minutos. Em cobrança de falta de Rômulo, Nicolas Careca apareceu na área e desviou de cabeça para colocar o Novorizontino em vantagem, 1 a 0.
Depois do gol, o Aurinegro continuou criando oportunidades para ampliar, mas parou em boas intervenções de Luan Polli. O Athletic cresceu na reta final e teve uma chance clara de empate. Aos 43 minutos, Diogo Batista cometeu falta dura em Rômulo, recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso, deixando o Athletic com um jogador a menos.
Com superioridade numérica, o Tigre do Vale voltou para a etapa complementar pressionando e ampliou aos 14 minutos. Rômulo cobrou escanteio, Felipe Negrucci desviou e Luan Polli fez a defesa. No rebote, Robson apareceu para completar para as redes e marcar o segundo do Tigre e o 13º na Série B.
O Novorizontino passou a controlar a partida e chegou ao terceiro gol aos 30 minutos, após erro na saída de bola do Athletic. Juninho recuperou a posse e acionou Robson, que encontrou Diego Galo pela esquerda. O atacante cruzou para Matheus Bianqui, que completou para o gol, 3 a 0.
O Athletic ainda diminuiu aos 36 minutos, com Aponzá, e tentou reagir na reta final. O Tigre do Vale, porém, manteve o controle da partida e voltou a marcar aos 43. Luís Oyama recebeu dentro da área, cortou para dentro e finalizou para fechar a goleada em 4 a 1. Com mais uma atuação consistente, o Novorizontino confirma a boa fase, chega aos 40 pontos entre os melhores da Série B.
O Novorizontino volta a campo na próxima sexta-feira (28), às 20h30, quando recebe o Sport, no estádio Jorge Ismael de Biasi, o Jorjão, em confronto direto na parte de cima da tabela.