Novorizontino encara Ponte Preta de olho nas primeiras posições da Série B

O Novorizontino volta a campo nesta segunda-feira, 22, para mais um importante compromisso pela Série B do Campeonato Brasileiro, um duelo contra a Ponte Preta, às 20 horas, no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, pela 14ª rodada da competição nacional. Vivendo um momento positivo, o Tigre do Vale iniciou a rodada na 5ª colocação, com 21 pontos conquistados, e segue firme na briga pelas primeiras colocações da tabela de classificação.

Do outro lado estará uma tradicional equipe do futebol paulista que atravessa momento delicado. A Ponte Preta ocupa a 19ª posição, com apenas 8 pontos somados, e está na zona de rebaixamento da Série B. Jogando diante de sua torcida, a Macaca vê o confronto como uma oportunidade importante para iniciar uma reação e diminuir a distância para os concorrentes diretos na luta contra a queda.

Com 13 partidas disputadas até aqui, o Tigre do Vale já garantiu 5 vitórias no campeonato, além de 6 empates e 2 derrotas; marcou 20 gols e levou 13. Se encontra em um bom momento na Série B, já que nas últimas cinco partidas garantiu duas vitórias e ficou no empate em outras três oportunidades.

Já a Ponte Preta vive uma crise dentro e fora de campo, desde rebaixada para a Série A2 do Campeonato Paulista, além de exclusão de programas da CBF por atrasos de salários, a Macaca faz uma campanha desastrosa na segunda divisão. Também com 13 jogos realizados, sofreu 9 derrotas e venceu apenas 2 partidas, além de 2 empates; balançou a rede 10 vezes e levou 25 gols, quatro derrotas e um empate nas últimas cinco vezes que entrou em campo. A última vitória foi no dia 24 de abril, quando pela 6ª rodada da Série B, bateu o América-MG no ‘Majestoso’, como é conhecido o Estádio Moisés Lucarelli, pelo placar de 1 a 0.