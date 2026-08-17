Novorizontino empata com o CRB em Alagoas

O Grêmio Novorizontino empatou em 0 a 0 com o CRB, no estádio Rei Pelé lotado, em Maceió, pela 22ª rodada da competição e somou mais um ponto na sua corrida pelo acesso à Elite Nacional. Em um confronto equilibrado, o Tigre do Vale teve as principais oportunidades na primeira etapa, acertou o travessão em chute de Sander e volta para Novo Horizonte com mais um ponto na bagagem. Agora são 34 pontos, na sétima colocação da Série B, encostado na zona de classificação para os playoffs de acesso.

Empurrado por 15,2 mil torcedores no Rei Pelé, o CRB começou buscando mais o ataque e criou sua primeira oportunidade logo aos cinco minutos, com Crystopher. O Novorizontino, porém, passou a explorar os espaços deixados pelo adversário e levou perigo nos contra-ataques. Aos 28 minutos, Maykon Jesus apareceu no ataque e finalizou com perigo, obrigando o goleiro alagoano a trabalhar. O Tigre do Vale voltou a ameaçar na reta final e teve sua melhor oportunidade aos 44, quando Sander acertou o travessão.

Na etapa final, o time da casa tentou pressionar, mas o Tigre se portou bem. Jordi fez duas belas defesas em chutes de Estevão. No ataque, Reidiney teve as melhores chances, mas foi contido pela defesa do time de Maceió. O Novorizontino volta a campo já na próxima quinta-feira (20), às 20h30, quando recebe o América-MG, no estádio Jorge Ismael de Biasi, o Jorjão, pela 23ª rodada.