Novorizontino cria chances, mas vacila e perde para o Juventude

O Novorizontino recebeu o Juventude na tarde deste domingo, 9, e viu o rival vencer por 1 a 0 no estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte. Os gaúchos são vice-líder do Brasileirão B, agora com 38 pontos. O Tigre do Vale segue com 33, na 6ª colocação. Raí Silva marcou aos oito minutos da etapa complementar, em finalização que desviou em Maykon Jesus e enganou o goleiro Jordi.

Sob sol escaldante, o Novorizontino tomou a iniciativa e foi superior durante boa parte da primeira etapa, criando as principais oportunidades diante do Juventude. Aos 23 minutos, Rômulo recebeu com espaço e arriscou de fora da área acertando o travessão de Jandrei. Na sequência, aos 25, Reidiney finalizou e obrigou o goleiro adversário a fazer boa defesa.

O Tigre do Vale continuou pressionando na reta final. Aos 45 minutos, Robson arriscou um sem-pulo de fora da área, Jandrei tocou e a bola passou raspando a trave. Dois minutos depois, Maykon Jesus também tentou e parou em mais uma defesa do goleiro. Apesar da superioridade do Novorizontino, o placar permaneceu zerado até o intervalo.

Na etapa final, o Juventude aproveitou sua primeira grande oportunidade da etapa complementar para abrir o placar. Aos oito minutos, após uma sequência de jogadas na área, Raí Silva ficou com a sobra e finalizou. A bola desviou em Maykon Jesus e tirou Jordi da jogada.

O Novorizontino respondeu aos 18 minutos, quando Carlão apareceu na área e cabeceou, mas mandou para fora. O Tigre do Vale seguiu ocupando o campo ofensivo e buscando espaços para chegar ao empate. A equipe, porém, encontrou um Juventude que abusava do antijogo e fechado, assim teve dificuldades para criar oportunidades claras na reta final.

O Novorizontino volta a campo no próximo domingo (16), às 18h30, quando enfrenta o CRB, no estádio Rei Pelé, em Maceió, pela 22ª rodada da Série B.