Novorizontino cria chances, mas não marca e perde para o Criciúma

O Grêmio Novorizontino recebeu o líder Criciúma na noite desta terça-feira, 21, no Estádio Jorge Ismael de Biasi, na rodada de encerramento do 1º turno do Campeonato Brasileiro da Série B. Apesar de criar as principais oportunidades da partida e controlar a maior parte das ações ofensivas, o Tigre do Vale acabou castigado pela eficiência da equipe catarinense, que marcou na reta final do confronto e venceu por 1 a 0.

Assim, o Novorizontino fecha o turno somando 30 pontos e ocupando a sexta colocação na tabela. Já o Criciúma ampliou sua vantagem na liderança da Série B ao chegar aos 39 pontos.

O duelo começou equilibrado, com muita disputa física e forte marcação de ambos os lados. Após suportar a pressão inicial dos visitantes, o Novorizontino passou a controlar o jogo e criou as melhores oportunidades da primeira etapa.

A primeira chegada de perigo aconteceu aos oito minutos, quando Luís Oyama finalizou após boa troca de passes e exigiu defesa do goleiro Pedro. Aos 34, Carlão esteve muito perto de abrir o placar ao cabecear firme após cruzamento de Vinícius Paiva, mas a bola explodiu na trave. Pouco depois, Matheus Bianqui também levou perigo em jogada aérea, mandando a bola muito próxima ao gol adversário. Maykon Jesus também cruzou da esquerda e o goleiro tirou o que seria o gol do Tigre.

Na etapa complementar, a equipe comandada por Enderson Moreira voltou mantendo o controle da posse de bola e buscando alternativas para furar o sistema defensivo catarinense. Rômulo foi um dos mais participativos e tentou em finalizações de média distância, enquanto o Criciúma apostava nos lançamentos e em ataques mais diretos. A grande oportunidade do Novorizontino surgiu aos 34 minutos. Após recuperação de bola de Carlão, Rômulo encontrou Matheus Bianqui livre na área, mas o camisa 17 acabou parando em grande defesa do goleiro Pedro.

Poucos segundos após entrar em campo, Diego Gonçalves aproveitou uma das raras oportunidades do Criciúma para marcar o único gol da partida e definir o placar em Novo Horizonte.

Mesmo sem o resultado esperado, o Novorizontino encerra o primeiro turno dentro do grupo que luta pelas primeiras posições da Série B. O Tigre volta a campo neste domingo (26), às 18h30, quando visita o Londrina, no estádio Vitorino Gonçalves Dias, o VGD, em Londrina, pela abertura do segundo turno.