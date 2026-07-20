Novorizontino convoca torcedor para confronto contra o Criciúma nesta terça

O Grêmio Novorizontino volta a campo nesta terça-feira, 21, para o confronto com o líder Criciúma, pela 19ª rodada do Brasileirão B, que fecha o primeiro turno da competição. Com 30 pontos e na 6ª colocação, seis pontos atrás do rival, o Aurinegro busca a vitória contra os catarinenses, às 19h30, no Estádio Jorge Ismael de Biasi, para seguir entre os primeiros da competição.

Por isso convoca o torcedor de Novo Horizonte e região pra incentivar o Aurinegro rumo à vitória. Os ingressos já estão à venda pelo site da Total Ticket de forma online e presencialmente na Loja Sport Billy, no centro da cidade.

Os bilhetes no setor de Arquibancada Geral Local custam R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia-entrada). A torcida do Tigre ainda terá disponível os bilhetes para o setor de Arquibancada Inferior, com acesso pelo Portão 1, ao preço de R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia). Neste setor, as vendas ocorrem apenas na Sport Billy ou no dia do jogo, nas Bilheterias, uma (1) hora antes da partida. A Geral Visitante custa R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia).

Gratuidade: Crianças de até 12 anos incompletos, acompanhadas do responsável, não pagam.

VENDAS

Loja Sport Billy

Endereço: Rua Quinze de Novembro, 737 – Centro, Novo Horizonte (SP)

Horário de funcionamento: de segunda a sexta-feira das 9h às 11h30 e das 13h às 17h; aos sábados das 9h às 13h.

Bilheterias do Jorjão: funcionarão apenas no dia do jogo, uma (1) hora antes do início.

Venda online: https://www.totalticket.com.br/novorizontino/24773