Novorizontino aproveita expulsões, vence Athletic e ganha a primeira em casa

Com a intenção de manter a boa fase na Série B do Campeonato Brasileiro, o Novorizontino recebeu o Athletic Club, na noite deste domingo, e, aproveitando uma expulsão dos visitantes em cada tempo, venceu por 2 a 1, no Estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP), em partida válida pela quinta rodada.

Com a primeira vitória dentro de casa, os paulistas chegaram a quatro jogos de invencibilidade - a única derrota foi para o Londrina, no Jorjão, na estreia - e foram a oito pontos, na quarta colocação.

Os mineiros também somam oito pontos, mas, por conta do saldo de gols, aparecem na sexta colocação. Avaí e Operário e Ferroviário são outras equipes com oito pontos. À frente, aparecem apenas Vila Nova, com 11 pontos, Fortaleza, com dez, e Ceará, com nove.

A primeira etapa foi recheada de lances importantes. Logo aos nove minutos, Tavinho ficou com uma sobra depois de um bate-rebate na entrada da área, arriscou e, contando com um desvio no meio do caminho e um toque na trave direita, abriu o placar para o Novorizontino.

Aos 21, Belezi aproveitou rebote de César e deixou tudo igual. O zagueiro, porém, foi de herói a vilão logo depois: aos 32, era o último homem e parou ótima arrancada de Rômulo com falta violenta, o que fez com que tomasse o cartão vermelho direto.

Os paulistas quase voltaram a ficar em vantagem pouco antes do intervalo. Aos 39, Sander cruzou, e Matheus Bianqui testou tirando tinta da trave direita.

Os donos da casa começaram bem a etapa final e contaram com o nervosismo adversário para encaminhar a vitória. Aos sete minutos, Diogo Batista fez falta na entrada da área e tomou cartão amarelo, mas o zagueiro Jhonatan foi o protagonista do lance: reclamou tanto que foi amarelo duas vezes e, consequentemente, foi expulso, deixando os alvinegros com dois jogadores a menos.

Em vantagem numérica, o time da casa se lançou ao ataque e conseguiu o gol da vitória. Aos 18, Rômulo fez ótimo cruzamento da direita e encontrou Robson. O atacante cabeceou firme, sem chances de defesa para o goleiro Luan Polli, e garantiu o primeiro triunfo do Novorizontino como mandante na atual edição da Série B do Brasileirão.

Pela Série B, o Novorizontino volta a campo no próximo sábado, quando visita o Sport, a partir das 20h30, na Ilha do Retiro, no Recife (PE). O Athletic, por outro lado, recebe o Náutico, às 19h da segunda-feira da semana que vem (dia 27), na Arena Sicredi, em São João del Rei (MG).

Antes, porém, vai ser mandante contra o Internacional, pela rodada de ida da quinta fase da Copa do Brasil. Como a Arena Sicredi não tem a capacidade mínima exigida pelo regulamento, o confronto será no Orlando Scarpelli, em Florianópolis (SC), às 20h30 de quarta-feira.

FICHA TÉCNICA

NOVORIZONTINO 2 X 1 ATHLETIC

NOVORIZONTINO - César; Alvariño (Juninho), Dantas, Patrick e Sander; Luís Oyama, Matheus Bianqui, Tavinho (Hélio Borges), Diego Galo (Vinícius Paiva) e Rômulo (Titi Ortíz); Robson (Carlão). Técnico: Enderson Moreira.

ATHLETIC - Luan Polli; Diogo Batista, Jhonatan, Belezi e Zeca; Ian Luccas, Kauan Rodrigues (Marcelo Henrique) e Jota (Gian Cabezas); Bruninho (João Miguel), Ronaldo Tavares (Otusanya) e Dixon Vera (Gabriel Índio). Técnico: Eduardo Barros.

GOLS - Tavinho, aos 8, e Belezi, aos 21 minutos do primeiro tempo. Robson, aos 18 do segundo.

CARTÕES AMARELOS - Carlão (Novorizontino); Jota, Diogo Batista e Jhonatan (Athletic).

ÁRBITRO - Jefferson Ferreira de Moraes (GO).

PÚBLICO - 1.239 pessoas.

RENDA - R$ 18.600,00.

LOCAL - Estádio Jorge Ismael de Biasi (Jorjão), em Novo Horizonte (SP).