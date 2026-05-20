Novorizontino abre fase semifinal

Nesta quarta-feira, 20, o Novorizontino entra em campo às 19h para disputar o jogo de ida da fase semifinal da Copa Sul-Sudeste. Atuando em seus domínios, no estádio Jorge Ismael de Biasi, o Aurinegro recebe a Chapecoense com o objetivo de sair em vantagem para o confronto de volta que acontece na próxima semana em Chapecó, Santa Catarina.

Ambas as equipes estiveram juntas no Grupo A, onde a Chape obteve a melhor campanha tanto do grupo, quanto de toda a primeira fase, e por isso, ganhou o direito de decidir a vaga para a decisão em casa. A Chapecoense terminou a fase inicial da Sul-Sudeste com 13 pontos ganhos, enquanto o Novorizontino passou para às semifinais com 11 pontos.

Do lado do Tigre foram três vitórias conquistadas, além de dois empates e uma derrota nas seis partidas que disputou, foram oito gols marcados e seis sofridos.

No outro duelo das semifinais, o Volta Redonda joga contra o Avaí. A partida será disputada nesta quarta-feira (dia 20), às 19h, no Estádio Raulino de Oliveira. O time começou bem e liderou o grupo B na maior parte da primeira fase, mas na reta final caiu de produção, perdeu dois jogos e a liderança. Ainda assim, assegurou a vaga nas semifinais como vice-líder.

(Colaborou Caio Santana)