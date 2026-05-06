Neymar faz gol, sela paz com Robinho Jr., mas vê Santos só empatar na Sul-Americana

Neymar fez um gol, selou a paz com Robinho Jr., com quem brigou em treino durante a semana, mas viu o Santos só empatar com o Deportivo Recoleta, por 1 a 1, nesta terça-feira, em Pedro Juan Caballero, no Paraguai, pela quarta rodada do Grupo D da Copa Sul-Americana.

Com o empate, o Santos chegou aos três pontos, contra quatro do Recoleta e se complicou na briga pela vaga nas oitavas de final da competição sul-americana. O time santista segue sem vitória.

A duas semanas da convocação de Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo, Neymar teve boa atuação, graças ao fraco adversário. O craque se movimentou bastante, foi caçado, sofreu muitas faltas, fez um gol, perdeu outro e voltou a cansar na segunda parte da etapa final.

As equipes começaram, com muitas falhas na armação, que impediram que as jogadas fossem concluídas no ataque. O Santos, melhor tecnicamente e com grande apoio da torcida, se impôs e concentrou as jogadas pelo lado esquerdo, onde se colocou Neymar

Aos oito minutos, o camisa 10 foi lançado e teve duas vezes a bola em seus pés dentro da área, mas não aproveitou as oportunidades. Aos 12, em lance semelhante, Neymar finalizou em cima da zaga.

As chances deram confiança e entusiasmo para o Santos, que aumentou o ritmo e ficou com quase 75% da posse de bola. Gabriel Barbosa também tentou da entrada da área, mas errou o alvo.

Sem capacidade para longas trocas de passes, o Recoleta não conseguiu sair de seu campo e passou a ser pressionado o tempo todo. Para superar o 'ferrolho' paraguaio, o Santos arriscou chutes de fora da área.

Mas foi no toque que o Santos criou uma grande chance aos 21 minutos, após tabela de Rollheiser com Bontempo, Gabriel Barbosa e Neymar chegaram atrasados na bola cruzada na pequena área.

Com a presença de Rollheiser em campo, Neymar recebeu passes melhores e conseguiu aparecer em melhores condições perto da área. O problema é que a maioria das jogadas do craque eram paradas com faltas.

Mas aos 41 minutos, Rollheiser deu belo passe para Neymar, que tocou na saída do goleiro para abrir o placar. Na comemoração, todo o banco de reservas, inclusive Robinho Jr., que teve polêmica durante toda a semana após briga em treino, abraçaram o camisa 10.

A festa pelo gol pareceu desconcentrar o Santos que quase foi para o vestiário com empate no placar. Brazão teve de fazer duas belas defesas.

O segundo tempo começou mais cadenciado, com as equipes se revezando no ataque. Bastante acionado, Neymar sofreu quatro faltas duras em menos de dez minutos. O time do Recoleta faz rodízio entre os jogadores para derrubar o craque santista, enquanto o árbitro economizou nos cartões amarelos.

Aos 16 minutos, após sofrer mais uma falta, Neymar cobrou bem da intermediária e a bola raspou a trave esquerda de Ferreira. Aos 24, ele finalizou uma jogada de todo o ataque, mas errou o alvo

A partir dos 25 minutos, as equipes apresentaram cansaço, o que causou um índice maior de erros nos passes. Um exemplo disso, foi aos 31 minutos, quando Neymar mostrou não estar com os reflexos em ordem, ao perder grande chance na pequena área, após rebote do goleiro em chute de Igor Vinícius.

Como o Santos não 'matou' o jogo o castigo veio aos 41 minutos. Em um lance de bola parada, Galeano, que acabara de entrar, empatou o jogo.

FICHA TÉCNICA

DEPORTIVO RECOLETA 1 X 1 SANTOS

DEPORTIVO RECOLETA - Ferreira; Echeguren (Medina), Dominguez (Galeano), Marotta e Cardozo; Baez (Bryan Ferreira), Mosquera, Espinola (Alex Franco) e Noguera; Rios (Parzajuk) e Allan Wlk. Técnico: Jorge González.

SANTOS - Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Lucas Veríssimo, João Ananias e Escobar (Luan Peres); João Schmidt, Oliva (Roni), Rollheiser e Neymar; Gabriel Bontempo (Barreal) e Gabriel Barbosa (Tachiano/Matheus Xavier). Técnico: Cuca.

GOLS - Neymar aos 41 minutos do primeiro tempo. Galeano, aos 41 do segundo.

CARTÕES AMARELOS - Domínguez, Báez, Ferreira, Cardozo, Rony e Jorge González (técnico).

ÁRBITRO - Cláudio Urrutia (CHI).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Monumental Rio Parapití, em Pedro Juan Caballero (PAR).