Neymar fará novo exame nos EUA e pode voltar a treinar semana que vem, diz Ancelotti

Em recuperação de lesão na panturrilha direita, Neymar vai passar por um novo exame - uma ressonância - na próxima segunda-feira, 8, e deve voltar a treinar na semana que vem.

Essa é a expectativa na seleção brasileira, segundo contou o próprio técnico Carlo Ancelotti nesta sexta-feira, 5, véspera do amistoso com o Egito, em Cleveland.

"Acho que a situação do Neymar está bastante clara. Está fazendo um trabalho individual. Amanhã vai fazer uma ressonância e, depois da ressonância, pode treinar com o grupo na próxima semana", afirmou o treinador em coletiva de imprensa no hotel em que a comissão técnica e os atletas estão concentrados, na cidade de Basking Ridge.

Perguntas sobre a escalação dominaram a entrevista de Ancelotti, que, desta vez, embora de bom humor, não quis revelar os 11 que começam o amistoso diante dos egípcios, o último duelo antes da estreia na Copa do Mundo.

"Eu gosto de olhar o treino, ver como estão os jogadores, o aspecto mental. São muitas coisas pra escalar. O que é certo são que os jogadores que começam os jogos não são os que terminam", disse.

Certo é que, como contra o Panamá, ele vai aproveitar todas as 11 substituições disponíveis e dar minutos para todos jogadores, incluindo Weverton, o terceiro goleiro. "Vou aproveitar o segundo tempo, quero fazer os últimos testes", justificou.

A seleção estreia na Copa do Mundo na próxima quinta-feira, 13 de junho, contra o Marrocos. O Brasil encara o Haiti no dia 19 e, se tudo der certo, Neymar deve retornar ao time na terceira rodada, contra o Escócia, no dia 24.