Na sexta já tem Leão no Maião

Após a pausa da Copa do Mundo, o Mirassol volta a campo nesta sexta-feira, 17, para um compromisso importante no Brasileirão, recebendo o Grêmio, às 20 horas, no estádio José Maria de Campos Maia, o Maião, em partida válida pela 19ª rodada.

A partida será entre duas equipes que se encontram na parte de baixo da tabela de classificação da Série A e lutando contra as últimas colocações. O Mirassol ocupa a 19ª colocação, com 16 pontos conquistados, enquanto o Grêmio aparece na 16ª posição, primeira fora da zona de rebaixamento, com 21 pontos.

“É uma honra para a gente poder estar de volta, para poder falar, com a proximidade da retomada do período competitivo. Esse período realmente é uma inter-temporada", disse ontem o técnico Rafael Guanaes, do Leão.

Segundo ele, “a palavra-chave para nós é eficiência, eficácia. Temos uma expectativa de pontos muito maior do que a gente conquistou. Em relação ao estudo de expectativa de gol a favor, de gol contra, não lembro da equipe ter feito um jogo ruim, lembro de tempos que não foram bons, mas isso pensando de forma subjetiva, quando a gente vai para a objetividade isso se confirma”.

Para o segundo semestre de 2026, o Mirassol entrará em campo com o objetivo de deixar a zona do rebaixamento no Campeonato Brasileiro, e seguir na luta para avançar nas competições de mata-mata, em duelos contra o Grêmio pela Copa do Brasil e diante da LDU pela Copa Libertadores da América.

(Colaborou Caio Santana)