Morre aos 72 anos Carlos Roberto de Souza Carvalho, referência do esporte e da formação de atletas em Mirassol

Faleceu nesta sexta-feira, 29, aos 72 anos, Carlos Roberto de Souza Carvalho, empresário, educador físico e uma das figuras mais conhecidas do esporte mirassolense. Reconhecido pelo trabalho desenvolvido na formação de jovens atletas, Carlos Roberto deixa um legado marcado pela dedicação ao esporte e ao desenvolvimento social da cidade.

Natural de Alvinópolis (MG), onde nasceu em 17 de julho de 1953, era filho de Antonio Tannareli de Carvalho e Gelta Terezinha de Carvalho. Antes de se estabelecer em Mirassol, construiu carreira no futebol profissional, atuando por equipes como Vila Nova Atlético Clube, de Nova Lima-MG, Valério Doce Esporte Clube, de Itabira-MG, e Grêmio Esportivo São Carlense, de São Carlos-SP.

Formado em Educação Física em 1979, na cidade de São Carlos, mudou-se posteriormente para Mirassol, onde constituiu família ao lado da esposa Rosane Lopes Ortiz. O casal teve três filhos: Roberta, Juliana e Henrique.

Além da atuação como atleta e treinador, Carlos Roberto também se destacou no setor empresarial. Em 1994, fundou a C. R. Carvalho Promoções Esportivas Ltda., expandindo posteriormente suas atividades esportivas em parceria com o Mirassol Futebol Clube.

Entre seus principais projetos está a criação do Centro de Treinamento Bolão Ltda., iniciativa voltada à formação esportiva e educacional de jovens atletas. O centro chegou a atender cerca de 120 jovens, oferecendo acompanhamento físico, técnico e escolar, tornando-se referência regional no incentivo ao esporte de base.

As empresas lideradas por Carlos Roberto também contribuíram para a geração de empregos e movimentação econômica no município. Pelo trabalho desenvolvido em Mirassol, recebeu o Título de Cidadão Mirassolense, concedido pela Câmara Municipal em reconhecimento aos serviços prestados à comunidade.

O velório será realizado nas Capelas Prever Mirassol. O sepultamento está marcado para esta sexta-feira (29), às 17h, no Cemitério Parque Jardim da Paz.

Familiares, amigos, ex-atletas e membros da comunidade lamentaram a morte de Carlos Roberto, destacando sua contribuição para o esporte e para a formação de gerações de jovens em Mirassol.