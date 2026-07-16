Morre o jornalista e narrador esportivo José Cassemiro Rezende, o 'Fofão'

O jornalista José Cassemiro Rezende, conhecido como Fofão, morreu na manhã desta quinta-feira, 16, aos 65 anos. Ele estava internado no Hospital Regional da Providência de Deus, onde recebia atendimento médico. Reconhecido como uma das vozes mais tradicionais da comunicação esportiva da cidade, Cassemiro dedicou grande parte de sua vida ao rádio e ao jornalismo, acompanhando de perto os principais acontecimentos de Mirassol e de municípios da região. Sua trajetória foi marcada pelo profissionalismo, pela dedicação à informação e pela paixão pelo futebol.

O profissional trabalhou na Rádio Vale do Tietê de José Bonifácio, Rádio Clube de Tanabi, Difusora de Mirassol, onde por lá, era apresentador de um programa matinal diário de muita audiência junto com Claudiner Galavotti. Também empunhou os microfones nas Rádios Centro América e Brasil Novo, ambas de Rio Preto, e da Rádio Difusora de Monte Aprazível.

Nas transmissões esportivas, conquistou ouvintes com seu estilo marcante de narração e pela forma envolvente com que levava as emoções das partidas aos torcedores. Ao longo dos anos, tornou-se presença constante na cobertura dos campeonatos locais e regionais, contribuindo para fortalecer a identidade do esporte mirassolense.

Além do trabalho como narrador, José Cassemiro Rezende também atuou como jornalista, radialista e repórter de campo sendo respeitado por colegas de profissão e admirado por ouvintes que acompanharam sua carreira ao longo de décadas. Seu compromisso com a comunicação fez dele uma referência no meio esportivo e uma figura querida pela população.

O velório de "Fofão" será realizado nas Capelas Prever de Mirassol, com início nesta quinta-feira, 16, em horário a ser definido. A cerimônia será aberta à participação de familiares, amigos e admiradores que desejarem prestar as últimas homenagens. O sepultamento será nesta sexta-feira, 17, às 10 horas, no Cemitério Municipal de Mirassol.