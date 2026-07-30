Mirassol vence o Remo e deixa a zona de rebaixamento do Brasileirão

O Mirassol fez um dos jogos de abertura da 21ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro e largou com o pé direito. Nesta quarta-feira, no Maião, mostrou força diante da torcida e venceu o Remo por 2 a 1.

Com o resultado positivo, os paulistas chegam a 23 pontos e deixam, de forma provisória, a zona de rebaixamento. Os paraenses, por outro lado, permanecem na zona de queda, ficando estacionados nos 21 pontos ganhos e caem à vice-lanterna.

O time paulista jogou melhor e abriu o placar com um gol contra do zagueiro Marllon. Mas o visitante empatou com Leonel Picco, ainda no primeiro tempo. O time da casa marcou o segundo gol com João Victor, de cabeça, após escanteio cobrado com efeito por Reinaldo.

O embate iniciou truncado, sem muita criatividade dos dois lados Apesar de visitante, o Remo foi quem teve a primeira boa chance: após corte parcial de Gabriel Knesowitsch, Gabriel Taliari emendou uma bicicleta e bateu para fora. A resposta do Mirassol veio num chute de fora da área de Edson Carioca, que saiu sem força e para defesa fácil de Marcelo Rangel.

A ausência de poder criativo fez as equipes procurarem alternativas no campo ofensivo, já que os erros se repetiram durante o último terço. Por meio da bola parada, os paulistas ficaram à frente: Reinaldo cobrou escanteio fechado, Eduardo desviou na primeira trave e a bola tocou no zagueiro Marllon. O goleiro paraense até tentou evitar, mas não conseguiu salvar o gol contra, aos 29 minutos.

Logo depois, quem quase marcou contra foram os donos da casa. Marcelinho fez cruzamento e Reinaldo, ao tentar cortar, mandou em direção a seu próprio patrimônio, porém acertou a rede pelo lado de fora. O Mirassol voltou a tomar um susto quando Zé Ricardo chutou de fora da área e a bola saiu à esquerda. No fim, Leonel Picco arriscou de longe, Reinaldo desviou a bola e tudo ficou igual no placar.

Na volta para a etapa final, cada time conseguiu uma boa chegada, entretanto sem conseguir levar perigo. Em seguida, um lance mais claro: Bruno Santos levantou na medida para Eduardo, livre, cabecear sobre o travessão. A pressão inicial, inclusive, foi efetiva: Reinaldo levantou escanteio em curva e o zagueiro João Victor apareceu entre os zagueiros para cabecear.

A vantagem fez os anfitriões continuarem mais presentes ao ataque, contudo sem concluir bem, já os visitantes - também sem sucesso - buscaram encontrar espaços na defesa adversária. Com o passar do tempo, vieram mudanças nos dois times para dar um novo panorama ao confronto, no entanto o placar terminou favorável aos donos da casa.

Os times voltam a campo, na ida das oitavas de final da Copa do Brasil, neste fim de semana. O Mirassol encara o Grêmio novamente no Maião, no domingo, às 18h, enquanto o Remo visita o Santos na Vila Belmiro, no sábado, às 21h.

FICHA TÉCNICA

MIRASSOL 2 X 1 REMO

MIRASSOL - Thomazella; Igor Formiga, João Victor, Gabriel Knesowitsch (Willian Machado) e Reinaldo; Denílson, Japa (Chico Kim) e Eduardo (Gustavo Cazonatti); Gustavo Silva (Shaylon), Edson (Carlos Eduardo) e Bruno Santos. Técnico: Rafael Guanaes.

REMO - Marcelo Rangel; Marcelinho (Matheus Alexandre), Zé Ivaldo, Marllon e Mayk; Zé Ricardo (David Braga), Patrick e Leonel Picco; Yago Pikachu (Jajá), Alef Manga (Gabriel Poveda) e Gabriel Taliari (Vitor Bueno). Técnico: Léo Condé.

GOLS - Marllon, contra, aos 29, e Leonel Picco, aos 45 minutos do primeiro tempo. João Victor, aos oito minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Igor Formiga e Gabriel Knesowitsch (MIR); Matheus Alexandre e Zé Ivaldo (REM)

ÁRBITRO - Lucas Paulo Torezin (PR).

RENDA - R$ 120.900,00.

PÚBLICO - 4.519 torcedores.

LOCAL - Estádio José Maria de Campos Maia, o Maião, em Mirassol (SP).