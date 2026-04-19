Mirassol vence o Internacional fora de casa

O Mirassol quebrou a invencibilidade de cinco jogos do Internacional e venceu por 1 a 2 em partida realizada na manhã deste domingo, 19, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Aos 22 minutos do 1º tempo, o zagueiro Lucas Oliveira colocou o Leão à frente do placar.

O atacante André Luis ampliou o placar aos 45 minutos da primeira etapa.

Já no final da partida, o Colorado, que teve 70% da posse de bola, diminuiu a diferença com gol de Alan Patrick nos acréscimos.

Com a vitória, o Mirassol sai da 20ª posição e sobe para a 18ª, com nove pontos, mas ainda permanece na zona de rebaixamento.