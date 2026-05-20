Mirassol vence no Paraguai e está nas oitavas da Libertadores
Nathan Fogaça marca no 1º toque e Leão vence o Always Ready por 2 a 1
O sonho do Mirassol na Libertadores segue cada vez mais real. Em sua primeira participação no torneio continental, o clube da região garantiu vaga antecipada nas oitavas de final, ao derrotar o Always Ready por 2 a 1, nesta terça-feira, em Assunção, no Paraguai. O herói da noite foi Nathan Fogaça, que precisou de apenas um toque na bola para marcar o gol da vitória e colocar o time entre os 16 melhores da América.
A partida foi disputada no estádio Tigo La Huerta, com portões fechados, após questões de segurança envolvendo a instabilidade política e manifestações recentes na Bolívia impedirem que o Always Ready atuasse em seu estádio, em El Alto. Sem a altitude como arma e longe de sua torcida, o time boliviano viu o Mirassol controlar grande parte do confronto.
Com o resultado, o Mirassol chegou aos 12 pontos e disparou na liderança do Grupo G. Já o Always Ready permaneceu com três e está eliminado da competição.
O Mirassol mostrou personalidade desde os primeiros minutos e rapidamente transformou o campo neutro em um ambiente confortável para impor seu estilo de jogo. A equipe de Rafael Guanaes controlava a posse, acelerava pelos lados e explorava os espaços deixados pela defesa boliviana. O domínio virou vantagem aos 10 minutos. Carlos Eduardo encontrou Alesson em profundidade pela esquerda, e o atacante cruzou na medida para Shaylon completar e abrir o placar.
Mesmo em vantagem, o time paulista não reduziu o ritmo. Alesson quase ampliou pouco depois, obrigando Baroja a fazer grande defesa. Em seguida, Igor Cariús apareceu com liberdade após erro da defesa adversária, mas desperdiçou a oportunidade. O segundo gol chegou a sair aos 28 minutos, quando Alesson completou para as redes após jogada construída por Carlos Eduardo e Igor Cariús, mas o lance acabou anulado por impedimento confirmado pelo VAR.
O Always Ready também teve um gol invalidado pouco depois. Maraude acertou belo chute após sobra na entrada da área, mas Darío Torrico participou da jogada em posição irregular, e o árbitro anulou após revisão.
Na volta do intervalo, a partida ficou mais física, com entradas duras e uma sequência de cartões. O Always Ready passou a crescer no jogo e aproveitou uma falha defensiva do Mirassol para empatar aos 30 minutos. Triverio ganhou disputa na área e ajeitou para Maraude bater rasteiro, no canto esquerdo de Alex Muralha.
O empate parecia recolocar pressão em um Mirassol que até então controlava a partida, mas Rafael Guanaes acertou em cheio nas mudanças. Aos 36 minutos, Nathan Fogaça entrou em campo e, praticamente em seu primeiro toque na bola, decidiu o confronto. Carlos Eduardo acionou Alesson, que encontrou o atacante livre dentro da área. Nathan finalizou firme para devolver a vantagem e encaminhar uma classificação histórica.
Nos minutos finais, o Mirassol precisou suportar a pressão boliviana para confirmar a vitória. Victor Luis ainda acabou expulso após deixar o braço no rosto de Maraude, aumentando o drama nos acréscimos, mas a equipe paulista conseguiu resistir até o apito final.
Na próxima rodada, o Mirassol enfrenta o Lanús na terça-feira, às 19h, no La Fortaleza, em Lanús (ARG). No mesmo dia e horário, o Always Ready visita a LDU, no Casa Blanca, em Quito (EQU).
FICHA TÉCNICA
ALWAYS READY 1 X 2 MIRASSOL
ALWAYS READY - Alain Baroja; Carlitos Rodríguez, Richet Miranda, Marcelo Suárez e Dieguito Rodríguez (Medina); Fernando Saucedo (Passadore), Héctor Cuellar e Dario Torrico (Lima); Fernando Nava (Godoy), Jesus Maraude e Enrique Triverio. Técnico: Marcelo Straccia.
MIRASSOL - Alex Muralha; Igor Cariús (Rodrigues), João Victor, Willian Machado e Victor Luis; Denilson (Chico Kim), Aldo Filho e Shaylon (Lucas Mugni); Carlos Eduardo, Alesson (Galeano) e Edson Carioca (Nathan Fogaça). Técnico: Rafael Guanaes.
GOLS - Shayllon, aos dez minutos do primeiro tempo. Maraude, aos 30, e Nathan Fogaça, aos 36 minutos do segundo tempo.
CARTÕES AMARELOS - Hector Cuéllar, Saucedo, Nava e Maraude (Always Ready); Igor Cariús (Mirassol).
CARTÕES VERMELHOS - Marcelo Straccia - técnico (Always Ready); Victor Luis (Mirassol).
ÁRBITRO - Jose Burgos (URU).
RENDA E PÚBLICO - Portões fechados.
LOCAL - Estádio Tigo La Huerta, em Assunção (PAR).