Mirassol vai enfrentar o Grêmio pelas oitavas de final da Copa do Brasil

O Mirassol vai encarar o Grêmio nas oitavas de final da Copa do Brasil. O sorteio foi realizado na manhã desta terça-feira, 26.

O primeiro jogo será em Mirassol, no estádio José Maria de Campos Maia. A decisão será na Arena Grêmio, em Porto Alegre. Os dias e horários dos jogos ainda não foram definidos.

O retrospecto do Leão contra o Grêmio é excelente. São três confrontos na história, com três vitórias do Mirassol.

Em dois jogos pelo Brasileirão do ano passado, o Leão venceu em casa por 4 a 1 e em Porto Alegre por 1 a 0. O outro confronto foi na Copa do Brasil de 2022, no Maião, com vitória do Leão por 3 a 2.

Neste ano, as equipes ainda não enfrentaram pelo Brasileirão. A partida do primeiro turno da competição está marcada para o dia 22 de julho no Maião, no primeiro jogo após a parada da Copa.

Competição

Para chegar às oitavas de final, o Mirassol eliminou o Red Bull Bragantino na fase anterior da Copa do Brasil. O Leão empatou em Bragança Paulista por 1 a 1 e venceu no Maião por 2 a 1.

Confira os confrontos das oitavas de final

Ida

Vasco x Fluminense

Internacional x Corinthians

Mirassol x Grêmio

Palmeiras x Fortaleza

Athletico-PR x Vitória

Atlético-MG x Juventude

Chapecoense x Cruzeiro

Santos x Remo

Volta

Fluminense x Vasco

Corinthians x Internacional

Grêmio x Mirassol

Fortaleza x Palmeiras

Vitória x Athletico-PR

Juventude x Atlético-MG

Remo x Santos

Cruzeiro x Chapecoense