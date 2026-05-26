Mirassol vai enfrentar o Grêmio pelas oitavas de final da Copa do Brasil
Sorteio dos confrontos foi definido na manhã desta terça-feira, 26; Corinthians vai enfrentar o Inter, Palmeiras pega o Fortaleza e Santos encara o Remo
O Mirassol vai encarar o Grêmio nas oitavas de final da Copa do Brasil. O sorteio foi realizado na manhã desta terça-feira, 26.
O primeiro jogo será em Mirassol, no estádio José Maria de Campos Maia. A decisão será na Arena Grêmio, em Porto Alegre. Os dias e horários dos jogos ainda não foram definidos.
O retrospecto do Leão contra o Grêmio é excelente. São três confrontos na história, com três vitórias do Mirassol.
Em dois jogos pelo Brasileirão do ano passado, o Leão venceu em casa por 4 a 1 e em Porto Alegre por 1 a 0. O outro confronto foi na Copa do Brasil de 2022, no Maião, com vitória do Leão por 3 a 2.
Neste ano, as equipes ainda não enfrentaram pelo Brasileirão. A partida do primeiro turno da competição está marcada para o dia 22 de julho no Maião, no primeiro jogo após a parada da Copa.
Competição
Para chegar às oitavas de final, o Mirassol eliminou o Red Bull Bragantino na fase anterior da Copa do Brasil. O Leão empatou em Bragança Paulista por 1 a 1 e venceu no Maião por 2 a 1.
Confira os confrontos das oitavas de final
Ida
Vasco x Fluminense
Internacional x Corinthians
Mirassol x Grêmio
Palmeiras x Fortaleza
Athletico-PR x Vitória
Atlético-MG x Juventude
Chapecoense x Cruzeiro
Santos x Remo
Volta
Fluminense x Vasco
Corinthians x Internacional
Grêmio x Mirassol
Fortaleza x Palmeiras
Vitória x Athletico-PR
Juventude x Atlético-MG
Remo x Santos
Cruzeiro x Chapecoense