Comece hoje pagando a partir de R$5/mês no plano mensal
SORTEIO

Mirassol vai encarar a LDU nas oitavas de final da Libertadores

Na primeira fase, times estavam no mesmo grupo e cada um venceu o confronto quando jogou em casa

por Redação
Publicado há 43 minutosAtualizado há 40 minutos
Fonte preferida no Google
Taça da Copa Libertadores (Divulgação/Conmebol)
Galeria
Taça da Copa Libertadores (Divulgação/Conmebol)
Ouvir matéria

O Mirassol vai encarar a LDU nas oitavas de final da Libertadores. O sorteio foi realizado nesta sexta-feira, 29. Os dias e horários ainda não foram definidos.

Na primeira fase, o Leão ficou na segunda posição do Grupo G, com a LDU em primeiro. Nos confrontos, a LDU venceu por 2 a 0 em Quito e o Leão devolveu o placar no Maião.

Se avançar de fase, o Mirassol pega o vencedor de Palmeiras x Cerro Porteño.

O time de Rafael Guanaes entra em campo pelo Brasileirão neste sábado, 30, contra o Athletico-PR, em Curitiba, às 16h. Na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, o Mirassol ainda disputa a Copa do Brasil. Sorteio nesta semana definiu o Grêmio como adversário do Leão. O primeiro jogo será no Maião e a decisão, em Porto Alegre. Dias e horários ainda não foram definidos.

Confira os confrontos das oitavas de final

Estudiantes x Universidad Católica

Mirassol x LDU

Fluminense x Independiente Rivadavia

Tolima x Independiente del Valle

Cruzeiro x Flamengo

Platense x Coquimbo Unido

Palmeiras x Cerro Porteño

Rosario Central x Corinthians