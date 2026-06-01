Mirassol vai à pausa na Copa com 55% de risco de rebaixamento no Brasileiro

Com o Campeonato Brasileiro paralisado para a disputa da Copa do Mundo, o Mirassol entra no intervalo da temporada com risco alto de rebaixamento. Segundo levantamento do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o clube tem 55,1% de risco de cair para a Série B após a realização de 18 das 38 rodadas previstas.

O time comandado por Rafael Guanaes tem um jogo a menos que a maioria dos clubes, mas fez apenas 16 pontos até aqui - o jogo atrasado é contra o Flamengo. Só a Chapecoense, com 94,9%, tem risco maior de queda de divisão que o Leão. No último fim de semana, o Mirassol perdeu por 1 a 0 do Athletico-PR, em Curitiba.

Na sequência entre os times com risco de rebaixamento estão Remo (com 48,4%), Vasco (40%), Grêmio (29%), Santos (28,9%) e Internacional (26%). São Paulo e Corinthians também têm risco menor, 9,2% e 8,3%, respectivamente.

Campeão

No lado oposto da tabela, o Palmeiras tem 55,5% de chances de conquistar o título do Brasileirão. A equipe comandada por Abel Ferreira ampliou sua vantagem antes da interrupção do torneio e aparece com boa margem sobre os concorrentes diretos. O principal perseguidor nas projeções é o Flamengo, que soma 28,2% de probabilidade de levantar a taça.

Atrás da dupla que domina os cálculos surgem Fluminense (5,2%), Athletico-PR (3,2%) e Red Bull Bragantino (3,1%), todos com possibilidades matemáticas mais discretas na corrida pelo troféu

Mesmo distante dos líderes nas contas da UFMG, outros clubes seguem com chances, ainda que reduzidas, como Bahia, Coritiba, Corinthians, Atlético-MG, São Paulo, Cruzeiro, Botafogo e Vitória.