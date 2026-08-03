Mirassol sai na frente, mas cede empate ao Grêmio pelas oitavas da Copa do Brasil
Duelo que vai definir a vaga será na quarta-feira, 5, em Porto Alegre
O duelo entre Mirassol e Grêmio, válido pelas oitavas de final da Copa do Brasil 2026, segue em aberto. Neste domingo, 2, as equipes se enfrentaram no estádio José Maria de Campos Maia, pelo jogo de ida da fase mata-mata, e em um jogo muito disputado empataram por 1 a 1 com gols de Bruno Santos e Amuzu.
Com o resultado, quem ganhar no jogo da volta garante a vaga nas quartas. Em caso de novo empate, o classificado será definido nos pênaltis. As equipes decidem quem avança nesta quarta-feira, 5, quando a partir das 19h30, se enfrentam na Arena do Grêmio
O empate, porém, acentuou a crise no Grêmio, que vive atualmente seu maior jejum de vitórias na temporada, com sete partidas sem vencer, sendo três empates e quatro derrotas no período. Além disso, o resultado ampliou o tabu do Mirassol no duelo: agora são cinco jogos entre as equipes na história, com quatro vitórias paulistas e um empate.
O duelo no interior paulista começou muito estudado entre os adversários, com maior domínio do Mirassol. Porém, a primeira grande chance foi dos visitantes. Aos 16, Carlos Vinícius recebeu de Amuzu e bateu de primeira, para grande defesa de Walter. Entretanto, quem sorriu primeiro foi o time da casa.
Aos 18, Igor Formiga avançou pela direita e cruzou na medida para Bruno Santos, que de primeira, mandou para o fundo do gol e abriu o marcador para o time paulista. Com a vantagem, o Mirassol passou a administrar mais a partida, que caiu de rendimento.
O jogo só voltou a esquentar aos 39, quando Wallace recebeu de Noriega, disputou com Walter e parou no goleiro, que acabou lesionando o adutor da coxa esquerda no lance e precisou ser substituído. O Grêmio ainda teve a chance de empatar aos 50, com Carlos Vinícius, que aproveitou erro de João Victor, mas mandou longe do gol.
Na volta para a segunda etapa, porém, o cenário mudou. Aproveitando as linhas baixas do Mirassol, o Grêmio se lançou ao ataque e conseguiu o empate a partir da pressão da marcação. Aos cinco, Muralha e Knesowitsch se enrolaram na saída de bola, Denilson recuperou a posse e tocou para Tetê, que invadiu a área e tocou para Amuzu, de primeira, mandar no canto e igualar o marcador.
Após o empate, o time da casa tentou reagir, mas não encontrou a mesma força e objetividade da primeira etapa, parando na defesa adversária. Entretanto, o segundo gol paulista quase saiu aos 22, com Edson Carioca, que aproveitou bate e rebate na área para mandar uma bomba na trave.
Nos minutos finais, o Mirassol ainda esboçou uma pressão, mas pecou na pontaria e não conseguiu furar a defesa do Grêmio, que apenas se segurou até o apito final.
FICHA TÉCNICA
MIRASSOL 1 X 1 GRÊMIO
MIRASSOL - Walter (Alex Muralha); Igor Formiga, João Victor, Gabriel Knesowitsch e Reinaldo; Denilson (Shaylon), Neto Moura (Gustavo Cazonatti) e Eduardo (Alesson); Fernandinho (Walisson), Edson Carioca e Bruno Santos. Técnico: Rafael Guanaes.
GRÊMIO - Weverton; Diego Caito, Gustavo Martins, Wallace e Marlon; Nardoni, Noriega e Villasanti; Tetê (Jovane Cabral), Carlos Vinícius (Braithwaite) e Amuzu (Enamorado). Técnico: Luís Castro.
GOLS - Bruno Santos, aos 18 minutos do primeiro tempo; Amuzu, aos 5 do segundo.
CARTÕES AMARELOS - Luís Castro, Reinaldo, Enamorado, Gustavo Cazonatti e Rafael Guanaes.
ÁRBITRO - Sávio Pereira Sampaio (DF).
RENDA - R$ 181.360,00.
PÚBLICO - 5.592 torcedores.
LOCAL - Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP).