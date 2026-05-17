Mirassol perde para o Galo e se mantém na zona de rebaixamento
O Leão reagiu e deixou tudo igual ainda na primeira etapa, mas não suportou a pressão dos mandantes
O Atlético Mineiro fez valer o mando de campo e venceu o Mirassol por 3 a 1 na noite deste sábado 16, na Arena MRV, em Belo Horizonte, em duelo válido pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado deu novo fôlego ao Galo, que ganhou posições na tabela e se aproximou da parte de cima da classificação.
A equipe mineira abriu o placar logo aos 16 minutos, com Alan Minda. O Mirassol reagiu e deixou tudo igual ainda na primeira etapa, aos 40 minutos, com gol de Willian Machado. No segundo tempo, os donos da casa retomaram a vantagem com Maycon, em cobrança de pênalti, aos 15 minutos. Já na reta final, Mamady Cissé decretou a vitória atleticana ao marcar o terceiro gol e fechar o placar em 3 a 1.
Além dos três pontos, o triunfo teve impacto direto na classificação. O Atlético-MG subiu para a sétima colocação, com 21 pontos, enquanto o Mirassol permaneceu na 18ª posição, dentro da zona de rebaixamento, com 13 pontos somados.
Na próxima rodada, o Mirassol volta a jogar diante de sua torcida, no Maião, contra o Fluminense. Já o Atlético Mineiro terá outro compromisso fora de casa e encara o Corinthians, na Neo Química Arena.