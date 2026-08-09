Mirassol perde para o Cruzeiro por 3 a 1

O Mirassol foi derrotado pelo Cruzeiro por 3 a 1 na manhã deste domingo, 9, no Mineirão, em Belo Horizonte, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe paulista chegou a conquistar o empate ainda no primeiro tempo, mas não conseguiu sustentar o resultado na etapa final e acabou sofrendo mais dois gols.

O Cruzeiro abriu o placar aos 11 minutos. Após cobrança de lateral de Fágner para a área, Bruno Rodrigues desviou de cabeça e João Marcelo apareceu livre para finalizar de primeira, sem chances para o goleiro Thomazella.

O Mirassol não demorou a reagir. Aos 26 minutos, a arbitragem marcou pênalti depois de a bola tocar no braço de Lucas Romero dentro da área. O lance foi revisado e confirmado pelo VAR. Reinaldo assumiu a responsabilidade e bateu firme no canto direito, deixando tudo igual.

O empate deixou a partida equilibrada até o intervalo.

Na volta do intervalo, porém, o Cruzeiro conseguiu mudar o cenário da partida.

Aos 30 minutos, Kaio Jorge recolocou o Cruzeiro em vantagem. O atacante recebeu lançamento de Fágner, tirou o marcador da jogada e finalizou de canhota no canto direito de Thomazella.

O terceiro gol saiu apenas oito minutos depois. Em sua estreia pelo Cruzeiro, Wesley recebeu pela esquerda, driblou dois jogadores do Mirassol e bateu rasteiro, no canto esquerdo do goleiro, para definir a vitória por 3 a 1.

Com o resultado, o Cruzeiro chegou aos 33 pontos e subiu para a quinta colocação, ficando a apenas dois pontos do Fluminense, que ocupa a quarta posição e fecha o grupo que atualmente está no G4.

Para o Mirassol, a derrota aumenta a preocupação com a parte de baixo da tabela. O Leão permanece na 15ª colocação, com 23 pontos, apenas um à frente da zona de rebaixamento, que começa na 16ª posição, com 22 pontos.