Mirassol inaugura camarote com proposta inédita no interior de São Paulo

O estádio José Maria de Campos Maia, o Maião, ganhará um novo espaço voltado ao entretenimento e à realização de eventos na cidade. O Rooftop do Leão, novo camarote premium do clube, será inaugurado nesta quinta, dia 13 de agosto, na partida de ida das oitavas de final da Libertadores, entre Mirassol e LDU de Quito.

Com capacidade para 400 pessoas em dias de jogos e até 500 em eventos, o espaço chega com a proposta de transformar a experiência dentro do estádio e, ao mesmo tempo, oferecer à região uma nova alternativa para festas, baladas, confraternizações e outros eventos sociais e corporativos. No novo setor, foram investidos mais de R$ 6 milhões.

Administrado pela Soccer Hospitality, empresa especializada na criação e gestão de experiências premium em estádios e grandes eventos esportivos, o Rooftop do Leão foi projetado para funcionar como um ambiente de entretenimento completo. O espaço conta com cozinha própria, open food, open bar, música ao vivo,telão de última geração e até estúdio de tatuagem, além de elevador e banheiros privativos.

Entre os projetos estão o FanZone, no Allianz Parque, o Camarote dos Ídolos, no Morumbis, a FielZone, na Neo Química Arena, o Boteco Santista, na Vila Belmiro, o FireZone, no Nilton Santos, o Imortal Sports Bar, na Arena do Grêmio, o EsquadrãoZone, na Arena Fonte Nova, o TimbuZone, no Estádio dos Aflitos, e SportZone, na Ilha do Retiro, e o Lounge 1920, no Estádio do Canindé.

A atuação da empresa também se estende para além do futebol, a empresa está presente em grandes eventos nacionais, como o Camarote 011, no Carnaval de São Paulo, o Terrace One, na Fórmula 1, e o SpeedZone, projeto que estreia neste mês durante a etapa da MotoGP em Goiânia.

“O Rooftop do Leão nasce com a proposta de ser muito mais do que um camarote de estádio. Queremos criar um espaço que faça parte da rotina de Mirassol, que possa receber torcedores em dias de jogos, mas também festas, confraternizações, eventos corporativos e diferentes celebrações. É uma estrutura pensada para entregar gastronomia, entretenimento, conforto e uma experiência premium em um só lugar”, afirma Leo Rizzo, CEO da Soccer Hospitality.

A ideia é que o Rooftop tenha uma operação que vá além dos dias de partidas do Mirassol. O ambiente foi concebido para receber diferentes formatos de eventos e se tornar uma nova opção para o público de toda a região, aproveitando a estrutura do estádio para oferecer experiências que vão do futebol às celebrações.

A chegada do novo espaço acontece em um momento especial para o Mirassol. Após conquistar o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro, o clube passou por uma série de investimentos no estádio em 2025.

“Estamos muito felizes em receber um projeto como o Rooftop do Leão, que acompanha o momento de crescimento que o Mirassol vive dentro e fora de campo. A chegada desse espaço amplia a experiência dos nossos torcedores e também oferece à cidade uma nova opção de entretenimento. É mais um passo importante na modernização do nosso estádio e na construção de novas experiências para quem vive o Mirassol”, acrescenta Édson Ermenegildo, presidente do Mirassol.

Cerca de R$ 8 milhões foram destinados à modernização do Maião, que ganhou nova fachada, sistema de reconhecimento facial em todos os acessos, proteção de vidro no lugar dos antigos alambrados, além de reformas nos banheiros, vestiários e demais camarotes.

O projeto em Mirassol amplia a presença da Soccer Hospitality no futebol brasileiro. A empresa já administra experiências e espaços de hospitalidade em alguns dos principais estádios do país, com operações que buscam aproximar entretenimento, gastronomia e esporte.