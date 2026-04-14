Mirassol faz primeiro jogo internacional e encara altitude de Quito

O Mirassol terá um dos maiores desafios de sua história nesta terça-feira, 14. Pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Libertadores, o Leão enfrenta a LDU, às 23h, no estádio Casa Blanca, em Quito, encarando pela primeira vez a altitude em uma competição internacional.

A partida marca não só um confronto importante na tabela, mas também um momento simbólico para o clube, que vive sua primeira experiência fora do País. Mesmo com dificuldades no cenário nacional - onde ocupa a lanterna do Brasileirão -, o Mirassol chega embalado pela vitória na estreia da Libertadores, quando bateu o Lanús por 1 a 0.

O bom resultado na rodada inicial trouxe confiança ao elenco, que tenta reencontrar o futebol que chamou atenção na temporada passada. Agora, porém, o desafio é outro: jogar em Quito, em condições físicas diferentes e diante de um adversário tradicional do continente.

A altitude costuma ser um fator determinante para equipes brasileiras, exigindo adaptação e inteligência ao longo dos 90 minutos. Pensando nisso, o técnico Rafael Guanaes deve mandar a campo o que tem de melhor, apostando na experiência de jogadores mais rodados para suportar a pressão e o desgaste.

"A gente sabe o quanto esse tipo de jogo exige. Não é só a qualidade técnica, tem a questão física, a tomada de decisão. Precisamos ser um time muito equilibrado para competir bem lá", destacou Guanaes.

Do outro lado, a LDU também começou a competição com vitória fora de casa, ao bater o Always Ready por 1 a 0, na Bolívia. Agora, jogando em Quito, o time equatoriano trata o duelo como fundamental para se consolidar na liderança do grupo.

A equipe é comandada por Tiago Nunes, técnico com passagens por clubes brasileiros como Athletico-PR, Corinthians e Botafogo, e que conhece bem o estilo das equipes do País. Esse fator pode ser um trunfo a favor da LDU no confronto.

Dentro de campo, os equatorianos contam com um time equilibrado. Pelos lados, Janner Corozo e Alexander Alvarado dão velocidade, enquanto o meio-campo, com Kevin Minda e Fernando Cornejo, garante sustentação. O peruano Jesús Pretell também tem papel importante na organização da equipe.

Outro nome conhecido do torcedor brasileiro é Deyverson, ex-Palmeiras, Atlético-MG e Fortaleza. Ele vive boa fase e é uma das referências ofensivas do time. Com carisma e experiência em jogos grandes, o atacante pode ser decisivo em um duelo que promete ser intenso.

FICHA TÉCNICA

LDU X MIRASSOL

LDU - Gonzalo Valle; Quintero, Richard Mina, Segovia e Leonel Quiñónez; Villamíl, Pretell, Cornejo e Corozo; Yerlin Quiñónez e Deyverson. Técnico: Tiago Nunes

MIRASSOL - Walter; Igor Formiga, João Victor, Willian Machado e Reinaldo; Neto Moura, Aldo Filho e Eduardo; Alesson, Negueba e André Luís. Técnico: Rafael Guanaes.

ÁRBITRO - Roberto Perez (PER).

HORÁRIO - 23h.

LOCAL - Estádio Casa Blanca, em Quito (EQU).