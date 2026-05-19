Mirassol escapa da altitude e joga hoje no Paraguai

Líder do Grupo G da Copa Libertadores com 9 pontos, o Mirassol já obteve uma vitória antes mesmo de entrar em campo nesta terça-feira, às 21h, contra o boliviano Always Ready, lanterna da chave, com 3 pontos. Em caso de vitória, o Leão já se garante na próxima fase da Libertadores, com uma rodada de antecedência.

A Conmebol anunciou na noite de domingo, 17, que a partida pela quinta rodada da fase de grupos da Libertadores será em Assunção, no Paraguai, às 21h. O jogo seria realizado em El Alto, na Bolívia, mas foi transferido de local, liberando o Mirassol de jogar na cidade que tem altitude de 4,1 mil metros. A explicação é que a cidade boliviana não tem condições de sediar o confronto por conta da greve de transportes, protestos da população e bloqueios de algumas vias importantes.

Com isso, o Leão teve de apressar a reorganização da logística da partida. A delegação estava em Belo Horizonte e foi para Assunção, num voo direto, ainda no domingo. Na capital mineira, o Leão perdeu para o Atlético-MG por 3 a1 no último sábado, 16, pelo Campeonato Brasileiro, onde continua na zona do rebaixamento.

MATEMÁTICA

Na Libertadores, o Mirassol lidera o grupo com 9 pontos, enquanto Lanús e LDU Quito, que jogam amanhã no Equador, estão com 6, e o Always Ready, 3. Se o Mirassol empatar hoje e se houver um vencedor amanhã, o Leão já garante a classificação com uma rodada de antecedência. Se o Mirassol vencer hoje já se classifica, mas se vencer e se houver empate amanhã, o Mirassol não apenas se classifica como já garante o primeiro lugar.

O clube boliviano publicou uma nota oficial após a mudança de estádio: "Como instituição, entendemos que, em momentos difíceis para a Bolívia, o futebol fica em segundo plano. Expressamos nossa esperança de que a situação possa ser resolvida de forma rápida e pacífica, sempre priorizando o bem-estar de todos os bolivianos."

A nota acrescenta: "Apesar das circunstâncias, nossos jogadores e comissão técnica assumirão este compromisso com a máxima responsabilidade, representando com orgulho nossa amada cidade de El Alto e todo o país da melhor maneira possível na partida internacional que será disputada nesta terça-feira no Paraguai. Agradecemos o apoio e a compreensão de nossos torcedores neste momento".