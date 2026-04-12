Mirassol embarca para seu primeiro jogo oficial fora do Brasil

O Mirassol embarcou neste domingo, 12, às 14 horas (horário de Brasília) para Quito, no Equador, onde fará seu primeiro jogo oficial fora do Brasil. O Leão enfrenta a LDU, no estádio Casablanca, na próxima terça-feira, 14, às 23 horas, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Libertadores.



A equipe foi em voo fretado com saída do Aeroporto Estadual Professor Eribelto Manoel Reino, em Rio Preto internacionalizado temporariamente para atender as viagens do clube e dos adversários devido à participação na competição sul-americana.



O elenco fez uma parada no Aeroporto Internacional de Cuiabá-MT, para imigração, e a chegada em Quito foi por volta das 20h30.

O Leão se prepara para se ambientar à altitude de 2.850 m da capital equatoriana e treina nesta segunda, dia 13, véspera da partida, no Centro de Treinamentos do Independiente del Valle, na cidade de Sangolquí, próxima a Quito.

Na primeira rodada do torneio, as duas equipes venceram seus jogos de estreia pelo mesmo placar: 1 a 0. O Mirassol bateu o Lanús (ARG), em casa, enquanto a LDU derrotou o Always Ready (BOL), longe de seus domínios.