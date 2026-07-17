Mirassol e Grêmio fazem confronto direto contra o rebaixamento no fechamento do primeiro turno

Mirassol e Grêmio retomam o Campeonato Brasileiro nesta sexta-feira, às 20h, no estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol, em um duelo que pode influenciar diretamente na luta contra o rebaixamento. Separadas por apenas cinco pontos, as equipes entram em campo pressionadas e em busca de recuperação após derrotas na última rodada antes da paralisação para a Copa do Mundo.

Vice-lanterna da competição, o Mirassol soma 16 pontos e tenta reencontrar o desempenho que o levou a ser uma das surpresas na temporada passada. A equipe comandada por Rafael Guanaes foi derrotada por 1 a 0 pelo Athletico-PR na última rodada e também convive com dificuldades ofensivas: tem o segundo pior ataque do Brasileirão, com 18 gols, apenas um a mais do que a lanterna Chapecoense, com 17.

Para a partida, Guanaes terá um desfalque importante na defesa. Suspenso pelo terceiro cartão amarelo, Willian Machado deve ser substituído por Lucas Oliveira. No mais, a ideia é manter a base que vinha atuando.

O Grêmio chega em situação um pouco mais confortável, mas ainda sob pressão. Com 21 pontos o time gaúcho venceu apenas uma das últimas cinco partidas. Antes da pausa para o Mundial, foi derrotado por 3 a 1 pelo Corinthians, em Porto Alegre (RS).

Durante a intertemporada, o técnico Luís Castro ganhou tempo para implementar sua filosofia de jogo e contou com reforços para a sequência da temporada. O principal deles é o atacante Jovane Cabral, da seleção de Cabo Verde. Em contrapartida, o clube perdeu o meia Arthur Melo, vinculado ainda à Juventus, da Itália.

No time, Enamorado cumpre suspensão e desfalca o setor ofensivo. Tetê aparece como favorito para assumir a vaga. No gol, Weverton volta após defender a Seleção Brasileira durante a Copa do Mundo e disputa posição com Gabriel Grando, que agradou nos amistosos realizados durante a pausa.

FICHA TÉCNICA

MIRASSOL X GRÊMIO

MIRASSOL - Walter; Daniel Borges, João Victor, Lucas Oliveira, Reinaldo; José Aldo, Denilson; Carlos Eduardo, Shaylon, Alesson; Edson Carioca. Técnico: Rafael Guanaes.

GRÊMIO - Weverton; Pavón, Gustavo Martins, Luis Guedes, Pedro Gabriel; Leo Pérez, Nardoni; Tetê, Gabriel Mec, Willian; Carlos Vinícius. Técnico: Luís Castro.

ÁRBITRO - Bruno Arleu de Araújo (RJ).

HORÁRIO - 20h.

LOCAL - Estádio José Maria do Campos Maia, em Mirassol (SP).