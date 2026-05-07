Mirassol domina, vence a LDU e assume a liderança na Libertadores
Com gols de Lucas Oliveira e Reinaldo, Leão vai a nove pontos, anula vantagem da LDU e fica muito próximo de vaga nas oitavas de final
O Mirassol dominou completamente a LDU no Maião e venceu os equatorianos por 2 a 0, anulando a vantagem da equipe equatoriana no confronto direto. Com isso, o Leão assumiu a liderança no grupo G da Copa Libertadores e ficou muito perto da vaga à próxima fase.
A missão do Auriverde era vencer e, se possível, descontar a vantagem de dois gols obtida pelos equatorianos no jogo de ida, quando venceram por 2 a 0. Isso porque, na edição deste ano do torneio continental, o primeiro critério de desempate é o confronto direto.
Se ao Mirassol só a vitória interessava, coube ao Leão a iniciativa do jogo, sempre utilizando os lançamentos nas costas da defesa e pressionando a saída de bola da LDU. Logo a um minuto de jogo, Carlos Eduardo teve chance, mas cabeceou sem direção. Depois, aos 9 minutos, após boa trama, o atacante finalizou por cima do gol na entrada da área.
Com o passar do tempo, os equatorianos conseguiram esfriar o jogo, controlando o ímpeto mirassolense, mas sem ameaçar a meta de Walter. Aos 18 minutos, Reinaldo conseguiu escapar da marcação adversária e encontrou Igor Formiga livre em cruzamento, mas a bola foi por cima do gol.
Aos 31, o Leão voltou a pressionar e criou boas oportunidades. Primeiro com Reinaldo, que cruzou fechado, rasteiro. A bola cruzou toda a pequena área e Shaylon não alcançou. Em seguida, a LDU cedeu contra-ataque, e Edson Carioca teve a chance de abrir o placar, mas parou no goleiro Valle.
Aos 38, nova chance, após outro erro de saída de bola da equipe equatoriana e, novamente, Edson Carioca parou nos braços de Valle.
Na volta para o segundo tempo, o Mirassol continuou a dar as cartas e, novamente no primeiro minuto, em cobrança de falta, Reinaldo exigiu boa defesa de Valle. Mas no lance seguinte, enfim, saiu o gol mirassolense. Lucas Oliveira aproveitou bobeira da defesa da LDU após cruzamento de Galdino. Quintero, de costas, amorteceu a bola que ficou viva na pequena área para que o zagueiro empurrasse para dentro do gol, tirando o grito de gol preso na garganta do torcedor.
A partir daí o jogo pegou fogo, com Quiñonez exigindo defesa de Walter. Em seguida, em contra-ataque, Denilson recebeu livre na área, mas não conseguiu chutar, apesar dos gritos da arquibancada. Aos seis minutos, nova chance, em cobrança de escanteio, Valle saiu mal do gol e Lucas Oliveira quase fez o segundo gol, de cabeça. No entanto, a bola bateu no chão e subiu demais, passando por cima da trave.
Aos 11 minutos do segundo tempo, em contra-ataque, o Leão conseguiu um pênalti. Em belo passe, Carlos Eduardo saiu na cara do gol, driblou Valle, que não permitiu o avanço do camisa 98.
Na cobrança, Reinaldo, que não fazia um gol desde 2025, cobrou com classe e marcou o segundo gol do jogo. Na comemoração, o jogador se emocionou e homenageou a mãe, que morreu no último final de semana.
Sem ideias, a LDU não conseguia construir, enquanto o Leão encontrava espaços nas costas da defesa. Numa dessas oportunidades, Galeano saiu na cara no gol de Valle, mas finalizou em cima do camisa 1 equatoriano.
Somente no fim do jogo é que a equipe equatoriana conseguiu uma chance real de gol, após erro do Mirassol. Tobar, de frente para o gol, chutou forte, mas por cima.
Com a vitória, o Mirassol chegou a nove pontos e assumiu a liderança da chave, ficando muito perto da vaga para a próxima fase. Lanús, da Argentina, e LDU estão empatados com seis pontos, enquanto o Always Ready, da Bolívia, tem três.
Na próxima rodada o Leão vai para El Alto, em território Boliviano, encarar o Always Ready a 4.090 metros de altitude, enquanto LDU e Lanús fazem um jogo decisivo no estádio Casa Blanca, em Quito, no Equador.