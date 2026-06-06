Mirassol anuncia que jogo contra a LDU será no Maião

O Mirassol anunciou pelas redes sociais na noite desta sexta-feira, 5, que o jogo de ida das oitavas de final da Libertadores, contra a LDU, será realizado no Estádio José Maria de Campos Maia, o Maião.

A partida está marcada para o dia 13 de agosto, às 19 horas. A volta acontece no dia 20, no Equador.

Na última quarta-feira, 3, a Conmebol divulgou as datas e horários dos jogos das oitavas de final da Libertadores, mas o local de Mirassol x LDU ainda estava indefinido.

O Estádio José Maria de Campos Maia não tinha capacidade mínima (20 mil lugares) para receber jogos de mata-mata da competição e existia a possibilidade do confronto ser realizado no Pacaembu, em São Paulo. O Leão, inclusive, já tinha indicado o estádio na Capital como opção.

Jogar no Maião tem sido fundamental para o Mirassol nessa Libertadores. Em três jogos, foram três vitórias, sem sofrer nenhum gol e marcando cinco. Contra a LDU, fez 2 a 0.

Como ficou em segundo lugar no Grupo G, o Leão joga em casa a primeira partida e define a classificação para as quartas fora de casa.

Quem passar de Mirassol x LDU enfrenta o classificado de Palmeiras x Cerro Porteño.