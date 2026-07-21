Mirassol anuncia Gustavo Silva e reforça ataque para a sequência da temporada

O Mirassol anunciou nesta terça-feira, 21, a contratação do atacante Gustavo Silva, de 28 anos, para a sequência da temporada. O jogador, conhecido como "Mosquito", estava no Júbilo Iwata, do Japão, e chega ao Leão após a abertura da janela de transferências internacionais.

Natural de Curitiba, no Paraná, Gustavo Silva foi revelado nas categorias de base do Coritiba e iniciou a carreira profissional com passagens por Vila Nova, Oeste e Paraná. No entanto, foi com a camisa do Corinthians que viveu o principal momento da trajetória. Entre 2018 e 2024, disputou mais de 170 partidas pelo clube paulista e marcou 19 gols.

A passagem pelo Timão terminou em 2024, quando o atacante rescindiu contrato na Justiça em razão de atrasos no pagamento de direitos trabalhistas. Na sequência, acertou com o Vitória, onde contribuiu para a permanência da equipe baiana na Série A do Campeonato Brasileiro e para a classificação à Copa Sul-Americana.

Nas duas últimas temporadas, Gustavo Silva atuou pelo Júbilo Iwata, do Japão. Pelo clube japonês, entrou em campo 28 vezes, balançou as redes em oito oportunidades e ainda distribuiu quatro assistências.

Com a documentação regularizada, o atacante já pode ser inscrito pelo Mirassol para as próximas competições. Gustavo Silva é o sexto reforço anunciado pelo clube nesta janela. Antes dele, o Leão confirmou as chegadas do lateral-direito Elias, do zagueiro Gabriel Knesowitsch, do volante Japa e dos atacantes Fernandinho e Bruno Santos, reforçando o elenco para a sequência da temporada.