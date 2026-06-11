México e África do Sul voltam a protagonizar jogo inaugural da Copa do Mundo

Sob o comando do experiente treinador Javier Aguirre, 67, a seleção do México faz nesta quinta-feira (11) o jogo de abertura da Copa do Mundo de 2026 contra a África do Sul, em um repeteco do Mundial de 2010, sediado pelo país africano, quando as duas seleções também foram as responsáveis pelo pontapé inicial.

No duelo de 16 anos atrás, no Soccer City Stadium, em Joanesburgo, as equipes ficaram em um empate em 1 a 1.

O segundo encontro entre as duas seleções em edições do Mundial está programado para começar às 16h (horário de Brasília), logo após a cerimônia de abertura, no mítico Estádio Azteca, na Cidade do México.

Será a terceira vez que a arena inaugurada em 1966 recebe o primeiro jogo do Mundial, após as edições de 1970 e 1986, quando também foi o palco da final.

Na primeira vez que recebeu a competição, há 56 anos, o México conseguiu um de seus melhores resultados em sete participações, avançando até as quartas de final. Parou apenas diante da vice-campeã Itália, derrotada na decisão pela seleção brasileira de Pelé e companhia.

Na segunda vez que abrigou a Copa, o México chegou mais uma vez às quartas, sendo eliminada dessa vez pela Alemanha Ocidental, novamente a vice do torneio naquele ano, derrotada na final pela Argentina de Maradona.

Jogando as três partidas da fase de grupos em seu território -em meio a protestos contra o governo da presidente Claudia Sheinbaum-, a seleção mexicana deve poder contar com o apoio maciço da torcida para tentar deixar para trás a campanha ruim do Qatar, em 2022, quando caiu na fase de grupos.

Foi a primeira vez que os mexicanos não avançaram ao mata-mata desde a Copa da Argentina, em 1978.

Classificado diretamente por ser um dos países-sede, ao lado de Estados Unidos e Canadá, o México chega embalado ao torneio, ainda sem saber o que é perder em 2026.

Em oito amistosos disputados no ano, foram dois empates -com as fortes seleções de Portugal e Bélgica- e seis vitórias. No último compromisso, no dia 4 de junho, fez 5 a 1 na Sérvia.

O principal nome da equipe é o atacante Santiago Giménez, 25, que no início do ano passado trocou o Feyenoord pelo Milan em um negócio de EUR 30 milhões (R$ 180 milhões).

O defensor Edson Álvarez, 28, do Fenerbahçe, é o capitão e a principal liderança do time dentro de campo.

No gol, o experiente Guillermo Ochoa, de 40 anos, caminha para sua sexta Copa do Mundo, recorde de participações no torneio, ao lado de Lionel Messi e Cristiano Ronaldo.

A África do Sul, por sua vez, retorna para participar de sua quarta Copa do Mundo, após a última aparição em 2010.

Nas três vezes em que disputou a competição –também se classificou em 1998 e 2002-, não conseguiu passar da fase de grupos. Em nove jogos disputados em três participações, acumulou três derrotas, quatro empates e apenas duas vitórias -sobre Eslovênia e França.

Com passagem pela seleção de Camarões, o treinador belga Hugo Broos assumiu o comando em meados de 2021, depois de a equipe não conseguir se classificar para a Copa Africana de Nações.

Desde então, o time melhorou seus resultados em campo, com a terceira colocação na Copa Africana de 2024 e a liderança de seu grupo nas Eliminatórias para o Mundial, deixando para trás a Nigéria.

O Mamelodi Sundowns, time sul-africano que disputou a Copa do Mundo de Clubes, é a base da seleção africana, incluindo o goleiro e capitão Ronwen Williams, 34, e o volante Teboho Mokoena, 29, destaque do meio de campo.

O principal nome em atuação no futebol europeu é o atacante Lyle Foster, 25, do Burnley, da Premier League.