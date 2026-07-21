Messi volta para casa após ser vice

O craque Lionel Messi, capitão da seleção argentina vice-campeã da Copa do Mundo, desembarcou na manhã desta terça-feira em Rosário, sua cidade natal, para passar alguns dias descansando após perder a final do Mundial para a Espanha.

O avião particular do jogador pousou de Fort Lauderdale às 6h27 no terminal Fisherton. Muitos fãs o aguardavam com cartazes e bandeiras, embora Messi não tenha aparecido. O meia-atacante viajou com sua esposa, Antonela Roccuzzo, e seus três filhos, que o acompanharam durante todo o torneio na América do Norte. Seu pai, Jorge Messi, de 68 anos, que se recuperou de um problema de saúde, o esperava em Rosário.

Alguns fãs foram ao aeroporto às 3h30 da manhã na tentativa de ver o astro. Duas meninas vestidas com a camisa da seleção argentina exibiam faixas e cartazes com mensagens de boas-vindas. Um deles tinha a seguinte inscrição: "Messi: Você é uma lenda. Obrigado por trazer alegria aos nossos corações. Um país inteiro te ama". Quinze dos 26 jogadores da seleção chegaram na segunda-feira.

Espera-se que Lionel Messi passe alguns dias descansando em sua cidade natal. Seu time, o Inter Miami, está atualmente disputando a MLS nos Estados Unidos. Estima-se que o camisa 10 se junte ao restante do elenco no final deste mês ou no início de agosto.