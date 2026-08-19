Memphis renova com o Timão

O presidente do Corinthians, Osmar Stabile , confirmou a renovação com Memphis Depay após o Conselho de Orientação (CORI) emitir parecer favorável à extensão do vínculo. Stabile levou o assunto ao grupo após a polêmica gerada pela desistência inicial de renovar com o atacante.

"Está subindo a documentação. Momento em que subir para o sistema, eu vou assinar. Ele (Memphis) baixou bem, eu não queria falar em números, ele abaixou consideravelmente o contrato. Pelo que eu senti e pelo trabalho que fizemos, tanto no jurídico como no administrativo e também no financeiro, é possível a gente pagar esse contrato", afirmou o presidente.

O acordo do qual o presidente desistiu estabelecia o pagamento de R$ 1,9 milhão por mês, redução considerável em relação aos R$ 3,5 milhões que ele recebia. O novo contrato estabelece nova queda no valor, no âmbito de ganhos com marketing, bonificações e ajuda de custo.