Memphis está fora do Corinthians

O Corinthians anunciou que não renovará o contrato de Memphis Depay, citando a necessidade de manter a saúde financeira do clube. Após negociações desde janeiro, o clube decidiu que os altos custos do jogador, incluindo um salário reduzido de R$ 1,9 milhão e uma dívida de R$ 42 milhões, eram insustentáveis. Memphis, que teve uma temporada marcada por lesões, disputou 14 jogos e marcou um gol. O clube agradeceu ao jogador por sua contribuição em 79 jogos e três títulos conquistados.

“Esta decisão foi tomada única e exclusivamente em consideração à saúde financeira da nossa instituição, que demanda um rigoroso equilíbrio e responsabilidade na gestão dos recursos disponíveis”, diz o comunicado.

O atacante chegou a São Paulo há uma semana, no dia 4 de agosto, e realizou exames médicos no Hospital Sírio-Libanês, acompanhado por membros do departamento médico do clube, numa tentativa de acertar a situação e renovar o contrato, que terminou no dia 31 de julho.

“A diretoria reconhece e valoriza ainda os esforços incansáveis de todos os departamentos da instituição que trabalharam para viabilizar a permanência do atleta. Contudo, após análise cuidadosa, prevaleceram motivos exclusivamente financeiros e o compromisso com a responsabilidade da gestão do Clube”, diz o clube.

Memphis fez 79 jogos pelo Timão, 62 como titular. Marcou 20 gols e deu 15 assistência para gols dos companheiros.