Mirassol vai para a vice-liderança do grupo se vencer nesta noite na Libertadores

O Mirassol entra em campo nesta quarta-feira, 29, pela Copa Libertadores da América para enfrentar o Always Ready, da Bolívia, em mais um capítulo importante de sua trajetória internacional. A partida válida pela 3ª rodada do Grupo G está marcada para as 19h, no Estádio José Maria de Campos Maia. Em caso de vitória, o Leão assume a vice-liderança do grupo.

Na noite desta terça-feira, outras duas equipes do grupo do Mirassol foram à campo. Lanús e LDU protagonizaram uma disputa intensa dentro das quatro linhas, onde o time argentino saiu vitorioso do duelo após superar a equipe equatoriana pelo placar de 1 a 0, chegando a seis pontos e ocupando a liderança do Grupo G. A LDU também tem seis pontos, mas caiu para a 2ª colocação seguindo o primeiro critério de desempate da disputa, os confrontos diretos.

E o Mirassol também pode entrar para essa matemática caso consiga somar três pontos diante do Always Ready esta noite no Maião, já que o time de Rafael Guanaes venceu o Lanús em casa por 1 a 0, e perdeu para a LDU longe de seus domínios por 2 a 0.

O Leão poderá terminar a rodada na vice-liderança de seu grupo caso saia vitorioso contra a equipe boliviana, isso porque se considera apenas os jogos disputados entre as três equipes empatadas, como se fosse um minigrupo. Com a igualdade de pontos, é calculado o saldo de gols apenas dos jogos entre as equipes empatadas.