Juventus segura o Votuporanguense e retorna ao Paulistão depois de 19 anos

Um dos clubes mais tradicionais de São Paulo está de volta ao Paulistão de 2027. Depois de vencer o primeiro jogo por 2 a 1 na Rua Javari, o Juventus segurou o empate sem gols diante da Votuporanguense nesta terça-feira, 28, na Arena Plínio Marin, em Votuporanga, sacramentando o acesso à elite estadual depois de 19 anos. De quebra, garantiu presença na final do Campeonato Paulista da Série A-2.



A última participação do "Moleque Travesso" na primeira divisão de São Paulo aconteceu em 2008, de lá pra cá foram cinco anos disputando a Série A-3 e outros 13 na segunda divisão.



O outro time a compor o Paulistão do ano que vem sai nesta quinta-feira, no confronto entre Ferroviária e Ituano, às 19h, na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara. A Ferroviária tem a vantagem, após vencer o primeiro duelo por 1 a 0, em Itu.



O Juventus fez um duelo seguro, sabendo que a Votuporanguense iria se expor em campo em busca do resultado. Com uma defesa sólida, afastou qualquer perigo da área do goleiro Passareli. Além disso, administrou bem a posse de bola, dosando a parte física e se aventurou em contra-ataques.



No segundo tempo, se fez valer do cansaço físico do time da casa e se impôs dentro de campo, criando chances de balançar as redes. A reta final foi bastante disputada, com o Votuporanguense indo para o tudo ou nada, mas o time da Rua Javari soube se defender com inteligência e segurou o resultado para sacramentar o acesso