Judocas de Rio Preto conquistam três medalhas no Sul-Americano no Paraguai

Atletas de Rio Preto conquistaram três medalhas no Campeonato Sul-Americano de Judô Veteranos, disputado neste último final de semana, na Arena UENO, em Assunção, no Paraguai. Representando Rio Preto e a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (SMEL), Milton Marques foi campeão na classe M4, categoria até 81 quilos. O judoca também integrou a equipe campeã da competição por equipes. Com os resultados, chegou ao tetracampeonato sul-americano.

Já Carlos Valencio conquistou a medalha de prata na classe M5, categoria até 60 quilos. Ao todo, os atletas rio-pretenses encerraram a competição com três medalhas, reforçando a tradição do município na modalidade.

“Temos muito orgulho de ver atletas de Rio Preto conquistando resultados internacionais e levando o nome da nossa cidade para outros países. O judô faz parte da história esportiva do município e seguimos trabalhando para fortalecer a modalidade, desde a base até o alto rendimento”, afirma o secretário municipal de Esportes e Lazer, Mauro André "Maurinho" Neves.