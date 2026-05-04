Judoca de Rio Preto é campeão do Pan-Americano de Veteranos no Equador

O judoca Alisson Finotti, de Rio Preto, conquistou o título do Campeonato Pan-Americano Veteranos de Judô, disputado neste fim de semana em Guayaquil, no Equador. Representando a academia Matsumi, o atleta ficou com o ouro na categoria até 66 kg, na divisão Master 1.

A campanha teve três lutas e começou com um duelo contra um brasileiro, considerado o mais difícil do torneio. Alisson saiu atrás no placar, conseguiu reagir ao longo do combate e virou no fim, com um ippon a poucos segundos do término.

Na segunda luta, enfrentou um chileno e definiu rapidamente, com vitória também por ippon, em cerca de um minuto. Já na terceira, novamente contra um brasileiro, entrou mais tranquilo por já ter garantido a pontuação necessária e acabou sendo derrotado, resultado que não interferiu na conquista do título.

O título marca o primeiro ano de Alisson na categoria veteranos e reforça o planejamento de seguir competindo em alto nível. “A sensação é muito boa. Fiquei feliz por representar Rio Preto e o Brasil e também por servir de exemplo para a molecada”, diz.

Sem patrocínio integral, o atleta viabilizou a viagem com apoio da academia Matsumi e ações próprias, como rifas. “Foi um investimento alto. Tive ajuda da academia, dos senseis e de quem comprou a rifa. Sem isso, não teria conseguido”, afirma.

Com o resultado, Alisson agora mira o Campeonato Mundial, previsto para acontecer na Europa, nos próximos meses. A participação, no entanto, depende de recursos. “Quero ir para o Mundial e vou correr atrás disso. Também tem o Sul-Americano no Paraguai, mas está muito próximo e o custo dessa viagem pesou. Preciso de apoio para seguir competindo”, afirma.