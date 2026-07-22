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PENÁPOLIS

Judô de Rio Preto conquista 21º título consecutivo nos Jogos Regionais

Equipe masculina mantém hegemonia em Penápolis, conquista o título geral e fecha campanha com 20 medalhas de ouro, 14 de prata e quatro de bronze

por Caio Santana*
Publicado em 22/07/2026 às 15:10Atualizado em 22/07/2026 às 15:34
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Judô de Rio Preto conquista 21º título consecutivo nos Jogos Regionais (Divulgação)
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Judô de Rio Preto conquista 21º título consecutivo nos Jogos Regionais (Divulgação)
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O judô de Rio Preto ampliou uma das maiores sequências de títulos do esporte regional. Nos 68º Jogos Regionais, disputados em Penápolis, a equipe masculina conquistou o campeonato geral pela 21ª vez consecutiva, reafirmando a tradição da modalidade no município.

Ao longo da competição, os atletas rio-pretenses somaram 38 medalhas. Foram 20 de ouro, 14 de prata e quatro de bronze, além do título geral masculino e do vice-campeonato geral feminino.

Nas disputas por equipes, Rio Preto conquistou sete medalhas de ouro e sete de prata. No Nague-no-Kata, foram mais quatro ouros. Já nas provas individuais, o desempenho rendeu nove medalhas de ouro, sete de prata e quatro de bronze.

A campanha foi conduzida pelos técnicos Walter Farath, Lucas Antônio, Dayana Neves e Milton Marques, que acompanharam a delegação durante toda a competição.

Para o técnico Walter Farath, a conquista é resultado de um trabalho contínuo de formação de atletas e da força do judô rio-pretense.

"Chegar ao 21º título consecutivo nos Jogos Regionais mostra a seriedade do trabalho desenvolvido há muitos anos. Essa conquista é fruto da dedicação dos atletas, da comissão técnica, das famílias e do apoio que recebemos. Mais do que as medalhas, ela representa a continuidade de um projeto que acredita no talento dos judocas de Rio Preto e investe na formação de novas gerações", afirma Farath.