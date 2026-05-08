Após três jogos, Riopretano troca de treinador

O Riopretano anunciou nesta quinta-feira, 7, uma mudança no comando técnico da equipe que disputa o Campeonato Paulista Sub-23 Segunda Divisão, a Bezinha. Samarone Oliveira deixou o cargo de treinador do Falcão com apenas três partidas jogadas na competição e um ponto somado. Agora, quem terá a responsabilidade de comandar o Falcão na disputa da Bezinha é José Luiz Soares.

Segundo o ex-técnico, a decisão foi tomada em comum acordo entre as partes, como citou em nota oficial publicada em suas redes sociais.

"Foram quase dois meses de muito trabalho, dedicação diária e entrega total em prol do clube, dos atletas e de toda a comissão. Saio com a consciência tranquila de ter dado o meu máximo em cada treino, reunião e jogo. Agradeço à diretoria, funcionários, jogadores e torcida do Riopretano FC pelo respeito, confiança e apoio durante esse período. Tenho certeza de que esse não é um adeus, mas sim um até breve", diz um trecho da nota.

Anunciado pelo clube horas depois da saída de Samarone, Soares fará a sua estreia neste sábado, 9, contra o Tupã, em confronto da 4ª rodada da primeira fase. A bola irá rolar a partir das 15 horas no Estádio Alonso Carvalho Braga, na cidade de Tupã.

Com três partidas disputadas, o Riopretano ainda segue na busca pela primeira vitória e por uma reação na competição, já que no momento ocupa a lanterna do Grupo 1 com apenas um ponto somado.

Em seus outros compromissos foram duas derrotas, a primeira diante do Santa Fé, próximo adversário do Rubro, pelo placar de 3 a 1; e a outra na rodada anterior, quando foi superado em casa pelo José Bonifácio, líder do grupo com 9 pontos, por 1 a 0.