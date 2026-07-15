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ÚLTIMA DIVISÃO

José Bonifácio decidirá em casa

por Da Redação
Publicado em 14/07/2026 às 22:11Atualizado em 14/07/2026 às 22:11
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Portaria 117 de 13/07/2026 publicada pelo site oficial da Federação Paulista de Futebol confirmou que o José Bonifácio jogará em casa contra o América, domingo, a partida decisiva das quartas de final do Paulista Sub-23, a Bezinha, última divisão do futebol estadual. O estádio Antonio Pereira Braga passava por reformas e estava interditado, tanto que o Bonifácio teve de jogar as oitavas de final em Tanabi.

O José Bonifácio fez a melhor campanha do grupo na fase inicial da competição, e por isso ganhou a chance de fazer o jogo de volta em casa. Com a confirmação do seu estádio, a expectativa é pelo apoio dos torcedores. Como no jogo anterior houve empate (0 a 0, em Rio Preto), novo empate leva a decisão para os pênaltis.

Quem passar das quartas de final, estará nas semifinais e a dois jogos de confirmar o acesso à 4ª divisão (A4). Isso porque os dois que chegarem à final subirão de divisão.

QUARTAS de final 

Ida

Sábado, 11

América 0 x 0 José Bonifácio

União Mogi 1 x 4 Itaquá

Matonense 0 x 1 Flamengo

Domingo, 12

Paulinense 0 x 1 Independente

Volta

Sábado, 18

15h Itaquá x União Mogi

15h Flamengo x Matonense

Domingo, 19

10h José Bonifácio x América

10h Independente x Paulinense

Regulamento

Na fase do mata-mata, quem fez melhor campanha joga a segunda partida em casa. Se após os jogos de ida e volta prevalecer a igualdade (dois empates ou vitórias pela mesma diferença de gols), a decisão vai para os pênaltis.