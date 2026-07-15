José Bonifácio decidirá em casa

Portaria 117 de 13/07/2026 publicada pelo site oficial da Federação Paulista de Futebol confirmou que o José Bonifácio jogará em casa contra o América, domingo, a partida decisiva das quartas de final do Paulista Sub-23, a Bezinha, última divisão do futebol estadual. O estádio Antonio Pereira Braga passava por reformas e estava interditado, tanto que o Bonifácio teve de jogar as oitavas de final em Tanabi.

O José Bonifácio fez a melhor campanha do grupo na fase inicial da competição, e por isso ganhou a chance de fazer o jogo de volta em casa. Com a confirmação do seu estádio, a expectativa é pelo apoio dos torcedores. Como no jogo anterior houve empate (0 a 0, em Rio Preto), novo empate leva a decisão para os pênaltis.

Quem passar das quartas de final, estará nas semifinais e a dois jogos de confirmar o acesso à 4ª divisão (A4). Isso porque os dois que chegarem à final subirão de divisão.